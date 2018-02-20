Salon: «истерия» вокруг России отвлекает внимание от реальных проблем США Чрезмерное внимание, которое уделяют влиятельные американские СМИ российскому «вмешательству» в президентские выборы, оставляет без освещения более важные проблемы, считает профессор Пенсильванского университета София Маккленен. Вместо того чтобы пытаться приписать России ответственность за все свои беды, американцы должны понять, что их страна превращается в олигархию, отмечает аналитик. 20 февраля 2018 Salon

Salon: в Сирии Москва и её союзники бросили вызов «привычке США менять режимы» Вашингтон «проиграл» в Сирии, и его стратегии по «изменению режимов» успешно был брошен вызов, пишет Salon. Об этом свидетельствуют успехи, достигнутые Кремлём в мирном урегулировании сирийского конфликта посредством переговоров и укрепления сотрудничества с Турцией, Ираном и странами Ближнего Востока, отмечает издание. 26 ноября 2017 Salon

Salon: российское расследование грозит тюрьмой стороннику Клинтон Спецпрокурор США Роберт Мюллер расширил рамки расследования российского вмешательства в американские выборы, пишет Salon. Теперь угроза нависла над лоббистом демпартии Тони Подестой. Его компания сотрудничала с компанией Пола Манафорта, отстаивавшей интересы «пророссийского президента» Украины Виктора Януковича. На родине Подесте грозит тюрьма за нераскрытую информацию о «работе в интересах иностранных правительств». 24 октября 2017 Salon

Salon: приёмам пропаганды Трамп научился у «авторитарного» Путина Президент США и его команда используют «пропагандистскую стратегию» Москвы, чтобы влиять на американцев, считает журналист Salon Чонси ДеВега. По его словам, ложь и дезинформация помогают Дональду Трампу получить и расширить своё политическое влияние. 25 января 2017 Salon

Salon: Политическая сатира спасет США от смехотворных выборов Реальная битва во время предстоящих выборов президента США будет не между Трампом и Клинтон, а между заблуждениями и здравым смыслом, между ложью и реальностью, пишет Salon. Однако спасти американцев от этой шутки вместо выборов может политическая сатира, уверено издание. 22 сентября 2016 Salon

Salon: Окружение Клинтон заметает следы, кивая на «русских хакеров» В партии Демократов подтасовывали результаты праймериз, чтобы Клинтон победила Сандерса, — но сейчас, когда об этом стало известно из материалов Wikileaks, окружение Клинтон обвинило в утечке «русских хакеров», работающих на Трампа. Обозреватель Salon жалуется, что пресыщен этой «туфтой». Он также отмечает, что Клинтон хорошо сыграла на общей в США русофобии. 27 июля 2016 Salon

Ветеран ЦРУ: «Умные люди понимают, что империя движется к закату» Проработав в ЦРУ почти 30 лет, Рэй Макговерн решил, что общество имеет право знать правду. В беседе с корреспондентом Salon он откровенно рассказал о своих годах, проведенных в ведомстве, об американском «государстве в государстве» и о внешнеполитических кошмарах США. 10 февраля 2016 Salon

Salon: У США не сложилось с Путиным из-за его стремления возродить Россию За 16 лет, которые Путин находится у власти, американские лидеры сильно его невзлюбили. Они привыкли к вседозволенности, которая была при Ельцине, поясняет обозреватель Salon. Путин же решил возродить Россию после творившегося хаоса и не дал утвердить в ней неолиберальные порядки - и Обама, который искренне в них верит, не любит его именно за это, считает автор. 25 ноября 2015 Salon

Мастер-класс для Тревора Ноа: На Fox News свет клином не сошелся, есть и другая тема, для которой нужны Ноа, Оливер и Стюарт Сатирики докапываются до скрытых мотивов, стоящих в центре сложных проблем. И они как никогда нужны нам, для того чтобы разобраться с Транстихоокеанским партнерством. 16 октября 2015 Salon

Salon: Путин и Трамп похожи, но они - персонажи разных произведений Дональд Трамп и Владимир Путин напоминают литературных или киногероев, а не настоящих людей, пишет журналист издания Salon. На его взгляд, все дело в созданных ими гротескных образах. Американский политик старается походить на звезду реалити-шоу и карикатурного персонажа, тогда как российский лидер пытается «обезличить» себя, став единым целым с государством. 4 октября 2015 Salon