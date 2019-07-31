Salon: на выборах 2020-го Трамп намерен выиграть за счёт расизма, России и раболепства республиканцев

В рамках избирательной кампании перед президентскими выборами 2020 года Трамп избрал стратегию трёх «р»: расизма, России и раболепства республиканцев, пишет Salon. При этом отмечается, что такая стратегия может принести ему переизбрание.

В преддверии президентских выборов 2020 года американский лидер Дональд Трамп отказался от традиционной стратегии республиканцев по привлечению избирателей, придерживающихся правых политических взглядов, пишет Salon.

Если ещё в 2016 году стратегия Республиканской партии основывалась на трёх «г»: Господь, геи и гранаты, то, как показывают мероприятия прошедших выходных, Трамп намерен добиться переизбрания при помощи трёх «р»: расизма, России и раболепства республиканцев. Он надеется, что это поможет ему повторить расклад прошлых выборов — заручиться поддержкой колеблющихся штатов на Среднем Западе США и выиграть голосование коллегии выборщиков, несмотря на поражение в народном голосовании. И, как полагает Salon, в своих надеждах президент может быть прав.

Ранее Трамп выступил с расистскими комментариями в адрес четырёх женщин-конгрессменов, за что на него обозлилось большинство американских СМИ. Однако раззадоренный телеканалом Fox News, он решил, что белый национализм помогает ему заработать политические очки.

Так, на выходных его вновь обвинили в расизме, на этот раз в адрес Элайджи Каммингса, конгрессмена-афроамериканца, представляющего в нижней палате конгресса Балтимор. Трамп назвал округ Каммингса, большая часть населения которого афроамериканцы, «отвратительным, полным крыс и грызунов бардаком».

Кроме того, по мнению Salon, тот факт, что в понедельник Трамп обвинил активиста Эла Шарптона в «ненависти к белым», после того как тот попытался отстоять честь Балтимора, свидетельствует, что за расистской риторикой президента стоит именно белый национализм.

По словам политического блогера Хезер Дигби Партон, сама по себе подобная стратегия может и не сработать, но именно здесь появляется Россия. Как на прошлой неделе дал понять бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, в 2016 году Трамп активно полагался на вмешательство России. Salon полагает, что и Трамп, и Россия намерены повторить успех прошлых выборов.

Так, президент уже предпринял значительный шаг в поддержке российского вмешательства в 2020 году, добившись ухода с поста директора национальной разведки Дэна Коутса, который не раз настаивал на существовании угрозы со стороны Москвы. При этом конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которого Трамп видит наиболее подходящим кандидатом на освободившуюся должность, всегда критически высказывался о расследовании Мюллера.

Вместе с тем продвижение Трампом кандидатуры Рэтклиффа свидетельствует о, пожалуй, наиболее важной составляющей его стратегии — раболепстве перед ним членов Республиканской партии, многие из которых поспешили оправдать расистские замечания главы Белого дома. Кроме того, Трамп пользуется безоговорочной поддержкой большинства товарищей по партии в вопросе российского вмешательства.

Тем не менее Salon пишет, что стратегия трёх «г» всё ещё не канула в Лету. Так, Трамп активно наступает на права женщин и ЛГБТ-сообщества, а также поддерживает оружейное лобби.

Однако интернет-портал утверждает, что основой его избирательной кампании на этот раз всё же станут расизм, Россия и раболепство республиканцев. При этом для победы ему необходимо лишь разжечь расистские настроения в определённых частях страны, а также разделить и деморализовать сторонников Демократической партии США, в чём ему будут активно помогать Россия и республиканцы.