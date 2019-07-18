HuffPost: «отправьте её домой» — Трамп снова прошёлся по демократкам, и избиратели поддержали

«Если им не нравится наша страна, пусть уезжают», — заявил Дональд Трамп во время встречи с электоратом, имея в виду четырёх цветных демократок-конгрессменов, которые ранее уже были целью его нападок. Как сообщает The Huffington Post, избиратели рьяно поддержали президента и даже принялись скандировать в отношении одной из женщин: «Отправьте её домой».

Во время встречи с избирателями в среду в городе Гринвилл штата Северная Каролина президент США Дональд Трамп продолжил свои нападки на четырёх темнокожих представительниц конгресса, сообщает The Huffington Post.

«Если им не нравится (Америка. — ИноТВ), пусть уезжают», — заявил баллотирующийся на повторный срок глава Белого дома. Как отмечает интернет-издание, четырёх молодых демократок, не так давно получивших свои посты в палате представителей конгресса США, Александрию Окасио-Кортес из Нью-Йорка, Ильхан Омар из Миннесоты, Аянну Прессли из Массачусетса и Рашиду Тлаиб из Мичигана, действующий президент назвал «преисполненными ненависти экстремистами, которые постоянно пытаются разрушить» Америку.

«Если они не любят Америку, скажите им, пусть уедут. Я просто хочу отметить, что это их выбор, они могут вернуться, когда душе угодно, — цитирует The Huffington Post Дональда Трампа. — Иногда мне кажется, что они ненавидят нашу страну. И они такие злющие».

Как напоминает портал, на этой неделе президент уже посвятил целую серию твитов упомянутым четырём демократкам, посоветовав им вернуться в страны, откуда они родом, и «попытаться наладить жизнь в этих разорённых местах с засильем преступности». При этом ресурс подчёркивает, что из четырёх женщин, все из которых являются гражданками США, лишь одна, Ильхан Омар, была рождена за пределами Америки. Так что, по всей видимости, сверившись с фактами, позднее Трамп решил ограничиться определением «люди, которые ненавидят нашу страну». На фоне общественного недовольства палата представителей одобрила резолюцию, в которой заявления президента были признаны «расистскими».

The Huffington Post также добавляет, что во время того, как Трамп перечислял имена четырёх демократов на своей встрече с избирателями в Гринвилле, толпа улюлюкала в знак неодобрения. А когда президент упомянул Ильхан Омар, одну из первых мусульманок в конгрессе, и отметил, что она некогда делала «антисемитские заявления» и как-то преуменьшила значимость терактов 11 сентября, присутствовавшие и вовсе принялись скандировать: «Отправьте её домой!»

По данным ресурса, Омар действительно столкнулась с критикой относительно своих комментариев, в которых она выражала сомнение в отношениях США с Израилем. Некоторые сочли заявления «антисемитскими». А слова по поводу 11 сентября и вовсе были вырваны из контекста.

Подобным образом Трамп прошёлся и по трём остальным конгрессменам, припомнив Тлаиб её нецензурную характеристику президента и обвинив Окасио-Кортес в лжи про ужасные условия в центрах временного содержания мигрантов на границе.

По словам The Huffington Post, за несколько часов до описанной встречи один представитель электората Трампа, 20-летний Томасон Лоуренс в красной кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» сказал журналистам: «Он мог бы выбрать другие слова. Но если кому-то не нравится жить в нашей стране, то им стоит её покинуть. Ведь когда вы пришли в ресторан и он вам не понравился, вы просто встаёте и уходите».

Также до выступления главного героя вечера к избирателям обратилась невестка президента Лара Трамп со словами: «Если вы не любите нашу страну, что ж, президент уже сказал…» «Уезжайте», — закончила фразу толпа.