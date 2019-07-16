CNN: активисты возмущены попыткой Трампа запретить въезд в страну «транзитным» мигрантам

Американские власти вводят в действие правило, которое обязывает мигрантов, прошедших на пути в США «третьи страны», просить убежище именно в них, а не в Америке, передаёт CNN. Правозащитники уже собираются оспаривать инициативу в суде и обращают внимание, что такими мерами администрация Трампа толкает мигрантов, ищущих лучшей жизни, на отчаянные действия.

Администрация Трампа вводит в действие новое правило, которое в значительной мере уменьшит число мигрантов из Центральной Америки, имеющих право попросить убежища в США. Согласно этому требованию, мигранты, которые на своём пути в Соединённые Штаты успели пожить в другой стране или же просто пересекли её, сначала должны просить убежища именно в ней. Помните, это вызвало немало споров и в Европе. Это значит, что большинству мигрантов, проходящих через Мексику, путь в Америку теперь будет закрыт. С подробностями из Мехико Ник Пейтон Уолш.

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Администрация Трампа уже сделала всё возможное, чтобы усложнить жителям стран Центральной Америки путь в США. Но новая законодательная инициатива, по сути, и вовсе должна будет сделать весь этот путь абсолютно бессмысленным. Во вторник администрация Трампа собирается опубликовать в Федеральном реестре новое правило, согласно которому, если жителям Центральной Америки пришлось пересекать какую-то страну, чтобы добраться до американско-мексиканской границы, именно в ней им и следует просить убежища. Правило лишает этих людей возможности просить убежища в США.

Конечно же, эту инициативу скорее всего будут юридически оспаривать и в итоге могут завернуть. Но она наверняка замедлит процесс прохождения через границу для людей, стремящихся попасть в США.

Мы получили реакцию министра иностранных дел Мексики: он подчеркнул, что новое правило не влияет на граждан его страны, а также заверил, что будет защищать права мексиканцев, если кто-то из них попадётся во время облав, организуемых во всех штатах иммиграционной и таможенной полицией США.

Это новое юридическое препятствие входит в ряд мер, которые осуществляет администрация Трампа, чтобы замедлить проход сквозь Мексику к американской границе для десятков тысяч людей из Центральной Америки. Также власти попытались заключить соглашение с Гватемалой, по условиям которого она должна была стать «безопасной третьей страной», и это значит, что проходящие через неё люди из Центральной Америки будут обязаны просить убежища в самой Гватемале. И ещё администрация Трампа надавила на мексиканские власти, чтобы те направили войска, Национальную гвардию, на границу между Мексикой и Гватемалой, тем самым замедлив поток нелегальных мигрантов.

Однако непосредственно с этим правовым препятствием не особо складывается. Как я уже отметил, правозащитники и активисты утверждают, что инициативу будут оспаривать в судебном порядке, и обращают внимание, что американские власти сами подталкивают мигрантов к отчаянным действиям. В поисках лучшей жизни и в стремлении убежать от угроз в родных странах многие из них могут пойти на куда более опасные меры. Неужели им, например, придётся идти по морю в обход Мексики, чтобы миновать «третью страну» и воспользоваться возможностью просить убежища в США? Это вызывает много вопросов, а ещё и всё больше опасений за судьбы зачастую целых семей, которые пытаются проделать этот путь, и явную кампанию администрации Трампа с целью сделать проход в США по максимуму неосуществимым.

Ник Пейтон Уолш, CNN, Мехико.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 июля 2019 года.