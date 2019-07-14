Эксперт CBS: распознавание лиц — компромисс между безопасностью и частной жизнью возможен

Сегодня в США конгрессмены и активисты обеспокоены тем, что органы правопорядка могут начать злоупотреблять получающей всё большее распространение технологией распознавания лиц. По мнению эксперта CBS News Адам-Скотта Уондта, с усовершенствованием систем искусственного интеллекта и разработкой чётких инструкций применения технологий противостоящие стороны могут прийти к компромиссу.

На сегодняшнем слушании члены палаты представителей опрашивают сотрудников Министерства безопасности на тему использования ведомством технологий распознавания лиц. Как стало известно из недавнего доклада, иммиграционная и таможенная полиция США, а также другие государственные службы штудируют национальную базу водительских удостоверений на предмет совпадений по технологии распознавания лиц, чтобы отслеживать нелегальных иммигрантов. Некоторые конгрессмены считают, что использование подобных технологий нарушает права граждан. Однако представители госучреждений настаивают, что преимущества применения этих технологий перевешивают сомнения относительно моральной стороны вопроса.

ДЖОН ВАГНЕР, заместитель помощника комиссара в оперативном отделении погранично-таможенной службы США: Эта технология даёт нам возможность в течение 2—3 секунд установить биографические данные человека, что также устраняет необходимость физически проверять его удостоверение личности. Это позволяет нам без лишнего риска определить, является ли тот, кто сейчас перед нами находится, тем же человеком, в отношении которого мы у себя провели проверки безопасности, Администрация транспортной безопасности провела свои проверки по международным рейсам.

ОСТИН ГУЛД, помощник руководителя по вопросам оценки потребностей и возможностей Управления транспортной безопасности: Мы посчитали, сколько людей отказались предоставить свои данные для биометрической идентификации на наших контрольно-пропускных пунктах — меньше одного процента. Сложилось впечатление, что людям весь процесс нравится, пассажиры очень быстро продвигаются через идентификационные пункты. Но, что самое важное здесь, мы занимаемся усовершенствованием процесса проверки личности с помощью усиления мер безопасности.

У меня в гостях Адам-Скотт Уондт, специалист по вопросам государственной политики, доцент и технолог Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея. Адам, спасибо, что пришли к нам на передачу.

АДАМ-СКОТТ УОНДТ, специалист по государственной политике, доцент и технолог Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея: С удовольствием. Спасибо вам.

Мы говорим о технологиях распознавания лиц, и, вы сами знаете, они представляют великое множество преимуществ, в особенности для правоохранительных органов. Но перевешивают ли эти преимущества определённые недостатки, которые выделяют некоторые люди? Я имею в виду относительно вмешательства в личное пространство.

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: На мой взгляд, у этого вопроса есть две стороны. С одной, технология распознавания лиц — невероятно могущественный инструмент, который может помочь обеспечивать нашу безопасность, в особенности во время каких-нибудь масштабных мероприятий вроде спортивных состязаний или, скажем, на таможенных КПП. Эта технология может очень быстро просматривать человеческие лица и идентифицировать интересующих субъектов. Я считаю, это всё преимущества.

Тем не менее конгрессмены и некоторые эксперты по внедрению технологий в разных уголках страны выражают опасения, что такими технологиями, если они станут широко распространёнными, могут начать злоупотреблять. Зачастую вы понятия не имеете, где и когда используются такие механизмы, не знаете, за какими именно представителями населения они следят. И законодатели, и некоторые активисты беспокоятся, что эти технологии применяются для поиска незарегистрированных мигрантов и прочих без их ведома.

Если мы говорим о незарегистрированных иммигрантах, относительно чего существуют наибольшие опасения?

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: Мне кажется, главным образом опасения касаются того факта, что мы не знаем, сколько хранятся все эти записи. Среди прочего люди всерьёз опасаются, что с течением времени власти наберут целую базу данных о гражданах страны и тех, кто ими не является, их местонахождениях, местах, куда они ездят. И очень скоро власти смогут просто прийти и задержать необходимых им людей, поскольку они будут знать, где те находятся.

Мы не знаем, где хранятся все эти записи, не знаем, насколько они точны. Ведь технологиям распознавания лиц свойственна некоторая изначально заложенная предвзятость…

Верно.

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: И очень часто эта предвзятость выражается по отношению к меньшинствам.

И к женщинам тоже, не так ли?

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: Определённо. Как мы видели, в процессе обучения технологии распознавания лиц участвовало множество белых мужчин, так что часто, когда система смотрит на кого-то, кто не является белым мужчиной, она выдаёт неверные идентификации. А это уже может привести к немалым неудобствам для кого-нибудь, в особенности когда его приедут задерживать органы правопорядка.

Если уж мы заговорили об этой проблеме искусственного интеллекта, когда белых мужчин опознают правильно, а женщин и представителей меньшинств — нет, работают ли специалисты над устранением этих сбоев, главным образом в сфере применения искусственного интеллекта?

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: Обязательно. Этика искусственного интеллекта — одна из самых горячо обсуждаемых тем в сфере технологий в наши дни. И поиск способов успешного обучения искусственного интеллекта и путей сделать эти технологии безопасными является приоритетным направлением работы не только для большинства IT-компаний, но и для конгресса. Они там постоянно обсуждают эти темы. Думаю, по прошествии времени неполадки такого рода сведутся к минимуму.

Некоторые защитники права на частную жизнь настаивают, что подобные технологии нужно запретить и точка. Мы не должны их использовать. Как вы считаете, может ли быть какой-то компромисс в потенциальном законодательстве, чтобы обе стороны были довольны?

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: Думаю, что может. По-моему, полный запрет — это просто смешно, это слишком. На мой взгляд, власти и правоохранительные органы должны использовать подобные технологии только в строго определённых случаях, с целью обеспечения нашей безопасности. Изучая инструкции, в которых зафиксированы текущие случаи применения этих технологий и сроки, на протяжении которых следует хранить записанные данные, совершенствуя сами системы искусственного интеллекта, когда-нибудь мы найдём компромиссный вариант, при котором технологии распознавания лиц помогают обеспечивать нашу безопасность, но при этом не нарушают наши права.

Большое спасибо, Адам, что пришли сегодня к нам на передачу.

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: И вам ещё раз спасибо.

Благодарим за ваши комментарии. С нами был Адам-Скотт Уондт, спасибо.

АДАМ-СКОТТ УОНДТ: Всегда рад.

Дата выхода в эфир 10 июля 2019 года.