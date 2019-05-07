Hill: Россия ставит барьеры на пути искусственного интеллекта из-за отставания от Запада

Россия пересмотрела стратегию развития искусственного интеллекта, поддержав идею ограничить его использование в военной сфере, пишет бывший помощник министра обороны США Дов Закхейм в The Hill. При этом Закхейм полагает, что пойти на это Москву вынудили отставание от Запада и Китая, недостаток финансирования и стремление продемонстрировать свою роль на международной арене.

1 сентября 2017 года президент России Владимир Путин в ходе открытого урока со школьниками заявил, что будущее всего мира стоит за развитием искусственного интеллекта, пишет бывший помощник министра обороны США Дов Закхейм в статье для The Hill.

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — отметил президент.

Как отмечает Закхейм, эта речь Путина стала отправной точкой разработки и использования искусственного интеллекта в России, в первую очередь для военных целей.

В течение следующего года российские многоцелевые истребители Су-35 были оборудованы технологией искусственного интеллекта для повышения точности наведения. Кроме того, в Москве планируют использовать эту технологию при создании истребителя-перехватчика МиГ-41. Россия также испытывает автономные беспилотные наземные и морские системы.

В связи с этим Россия препятствует международным усилиям по наложению ограничений на развитие искусственного интеллекта. Так, всего через несколько месяцев после речи Путина Россия помешала ООН в разработке принципов регулирования оружия, оборудованного данной технологией.

Тем не менее примерно через полтора года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о пересмотре стратегии России, сравнив оружие на основе искусственного интеллекта с «оружием массового уничтожения».

Патрушев не поддержал какие-либо конкретные предложения по регулированию использования технологии в военной сфере, однако призвал «как можно скорее мобилизовать силы международного сообщества на площадке ООН для разработки нормативно-правовой базы, которая предотвращала бы использование упомянутых технологий для подрыва национальной и международной безопасности».

Закхейм полагает, подобное изменение курса во многом вызвано тем, что Россия существенно отстаёт от США и Китая в вопросе государственного и частного финансирования развития искусственного интеллекта. Так, в настоящий момент российский частный сектор выделяет на разработку технологии всего $15 млн, планируя к 2020 году увеличить объём инвестиций до $500 млн.

В свою очередь, только одно Министерство обороны США в 2020 году потратит на исследования в этой области в девять раз больше. А частное финансирование развития искусственного интеллекта в США в 2018 году и вовсе достигло $9,3 млрд. При этом Китай в 2017 году выделил $12 млрд, а к 2020 году планирует увеличить финансирование в пять раз.

«Проще говоря, русские вновь поняли, что не могут составить серьёзную конкуренцию Соединённым Штатам (или Китаю) в гонке вооружений при использовании искусственного интеллекта, так же как Советский Союз не мог конкурировать с Западом два десятилетия назад», — пишет политик.

Закхейм отмечает, что, как и во время холодной войны, единственным выходом из положения Россия видит попытку замедлить развитие технологий на Западе. Таким образом, в ООН страна, вероятно, нацелится на ограничение использования искусственного интеллекта в проектах, в реализации которых отстаёт от Вашингтона и Пекина.

Ещё одной причиной смены курса в своей статье для The Hill Закхейм называет стремление России продемонстрировать возрождение в качестве великой державы, наравне с США и Китаем. Кроме того, как и в случае с ДРСМД, страна может потребовать введения норм, которые в США будут соблюдать, а в России — нет.