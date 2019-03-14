Fox News: Пентагон осваивает искусственный интеллект, чтобы сделать своё оружие умнее и не отставать от России и Китая
Отберёт ли искусственный интеллект или, может быть, изменит вашу работу? Он уже начал оказывать своё влияние на Министерство обороны на всех его уровнях. Вот что сегодня слышно из Пентагона. А сенаторы из комитета по вооружённым силам проводят отдельные слушания с представителями Минобороны. Что же это всё значит?
С нами на прямой связи из Пентагона наш корреспондент по нацбезопасности Дженнифер Гриффин. Что слышно, Джен?
ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: Итак, Шеп, чтобы вы получили представление, насколько сильный сдвиг в сторону работы с искусственным интеллектом происходит в Пентагоне в стремлении сделать американское оружие «умнее», отмечу, что в прошлом году бюджет на ИИ составлял 84 миллиона долларов. В этом году на исследования в сфере искусственного интеллекта министерство запрашивает 414 миллионов долларов.
Пентагон надеется, что модернизированные системы ИИ помогут прогнозировать сбои в работе оборудования и подскажут, какие части военных вертолётов и автомобилей нуждаются в замене, а ещё поспособствуют упорядочиванию документации по техническому обслуживанию. Кроме того, искусственный интеллект также используется в системах кибербезопасности, для программирования беспилотников, чтобы научить их распознавать мирных граждан при осуществлении авиаударов, а также может быть использован для проведения операций по оказанию гуманитарной помощи во время масштабных пожаров и ураганов.
В прошлом месяце в незасекреченном документе Пентагон представил свою стратегию использования искусственного интеллекта. Генерал-лейтенант, недавно возглавивший ведомство, занимающееся внедрением ИИ, утверждает, что США, наконец, пытаются понять, как защитить американские данные. Главным образом от Китая.
ДЖЕК ШЭНАХАН, руководитель Объединённого центра искусственного интеллекта Министерства обороны США: Задача заключается в защите наших данных. Делать всё, что в наших силах, чтобы быть уверенными, что никто не поймёт, что эти данные означают и как мы создаём свои алгоритмы. Есть ещё очень много всего. Но, как я считаю, вот эти пробные шаги, которые предпринимает Китай в последние пару лет, уже существенно меняют ситуацию.
ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: 11 февраля президент Трамп подписал указ, сделав исследование и внедрение искусственного интеллекта приоритетным направлением для федеральных органов исполнительной власти. Цитирую: «Непрерывное лидерство США в сфере искусственного интеллекта имеет огромную значимость… для защиты экономических интересов и национальной безопасности Соединённых Штатов».
Существуют опасения, что Россия и Китай уже активно инвестируют в искусственный интеллект и могут обойти США.
МАЙКЛ БРАУН, директор Подразделения оборонных инновация Министерства обороны США: Китай и Россия уже осознали невероятный экономический и военный потенциал искусственного интеллекта и щедро финансируют направление с целью занять в нём лидирующие позиции.
… Одним из козырей китайского правительства является принцип «смешения гражданского и военного», в рамках которого, и это прописано в законе, все инновации в коммерческих разработках ИИ немедленно передаются армии КНР.
ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Пентагон же столкнулся с проблемой, что некоторые IT-компании из Кремниевой долины не хотят с ним работать и не хотят, чтобы их алгоритмы использовались для создания каких-нибудь «роботов-убийц». Шеп?
Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона. Спасибо.
Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.
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