Fox News: Пентагон осваивает искусственный интеллект, чтобы сделать своё оружие умнее и не отставать от России и Китая

Пентагон планирует разительно увеличить финансирование разработок в сфере искусственного интеллекта. Как объясняет корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин, американские власти решили навёрстывать в этом направлении, поскольку опасаются, что их обгонят Россия и Китай, которые раньше осознали все перспективы экономического и военного применения искусственного интеллекта.

Отберёт ли искусственный интеллект или, может быть, изменит вашу работу? Он уже начал оказывать своё влияние на Министерство обороны на всех его уровнях. Вот что сегодня слышно из Пентагона. А сенаторы из комитета по вооружённым силам проводят отдельные слушания с представителями Минобороны. Что же это всё значит?

С нами на прямой связи из Пентагона наш корреспондент по нацбезопасности Дженнифер Гриффин. Что слышно, Джен?

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: Итак, Шеп, чтобы вы получили представление, насколько сильный сдвиг в сторону работы с искусственным интеллектом происходит в Пентагоне в стремлении сделать американское оружие «умнее», отмечу, что в прошлом году бюджет на ИИ составлял 84 миллиона долларов. В этом году на исследования в сфере искусственного интеллекта министерство запрашивает 414 миллионов долларов.

Пентагон надеется, что модернизированные системы ИИ помогут прогнозировать сбои в работе оборудования и подскажут, какие части военных вертолётов и автомобилей нуждаются в замене, а ещё поспособствуют упорядочиванию документации по техническому обслуживанию. Кроме того, искусственный интеллект также используется в системах кибербезопасности, для программирования беспилотников, чтобы научить их распознавать мирных граждан при осуществлении авиаударов, а также может быть использован для проведения операций по оказанию гуманитарной помощи во время масштабных пожаров и ураганов.

В прошлом месяце в незасекреченном документе Пентагон представил свою стратегию использования искусственного интеллекта. Генерал-лейтенант, недавно возглавивший ведомство, занимающееся внедрением ИИ, утверждает, что США, наконец, пытаются понять, как защитить американские данные. Главным образом от Китая.

ДЖЕК ШЭНАХАН, руководитель Объединённого центра искусственного интеллекта Министерства обороны США: Задача заключается в защите наших данных. Делать всё, что в наших силах, чтобы быть уверенными, что никто не поймёт, что эти данные означают и как мы создаём свои алгоритмы. Есть ещё очень много всего. Но, как я считаю, вот эти пробные шаги, которые предпринимает Китай в последние пару лет, уже существенно меняют ситуацию.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: 11 февраля президент Трамп подписал указ, сделав исследование и внедрение искусственного интеллекта приоритетным направлением для федеральных органов исполнительной власти. Цитирую: «Непрерывное лидерство США в сфере искусственного интеллекта имеет огромную значимость… для защиты экономических интересов и национальной безопасности Соединённых Штатов».

Существуют опасения, что Россия и Китай уже активно инвестируют в искусственный интеллект и могут обойти США.

МАЙКЛ БРАУН, директор Подразделения оборонных инновация Министерства обороны США: Китай и Россия уже осознали невероятный экономический и военный потенциал искусственного интеллекта и щедро финансируют направление с целью занять в нём лидирующие позиции.

… Одним из козырей китайского правительства является принцип «смешения гражданского и военного», в рамках которого, и это прописано в законе, все инновации в коммерческих разработках ИИ немедленно передаются армии КНР.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Пентагон же столкнулся с проблемой, что некоторые IT-компании из Кремниевой долины не хотят с ним работать и не хотят, чтобы их алгоритмы использовались для создания каких-нибудь «роботов-убийц». Шеп?

Дженнифер Гриффин с репортажем из Пентагона. Спасибо.

Дата выхода в эфир 12 марта 2019 года.