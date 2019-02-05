WT: гонка не вооружений, а алгоритмов — Китай поставит искусственный интеллект под ружьё

Пекин всё активнее берёт на вооружение искусственный интеллект, пишет обозреватель Билл Герц в The Washington Times. По мнению китайских аналитиков, в будущем превосходство в войне будет определяться не передовыми вооружениями, а быстрыми алгоритмами, которые помогут упреждать чужие атаки и создавать эффект неожиданности для противника.

В материале от 19 января газета, которую выпускает Народно-освободительная армия Китая (НОАК), сообщила о планах страны взять на вооружение искусственный интеллект (ИИ), пишет обозреватель The Washington Times Билл Герц. По мнению китайских военных, с использованием новейших технологий уже в ближайшем будущем должна измениться сама манера ведения войны.



По словам Ли Минхая из Университета национальной обороны НОАК, для Китая искусственный интеллект будет главным козырем, благодаря которому можно выигрывать войны. Так что Пекин собирается отныне концентрировать свои силы не на потенциальном «противостоянии систем вооружений», а на «гонке алгоритмов», превосходство в которой может, в конечном итоге, подарить превосходство в самой войне или даже ещё до её непосредственного начала.



Для того чтобы алгоритмы могли быть действительно полезными, необходимы большие объёмы информации, с помощью обработки которой компьютерные системы могли бы предоставить свои оценки. А вместе с работающими с огромной скоростью квантовыми компьютерами искусственный интеллект позволит китайским военным получить преимущество уже на стадии принятия решений в конфликтах. Без непосредственного участия человека самолёт, управляемый искусственным интеллектом и получающий от него же задания, одержит верх над самыми передовыми истребителями.



В китайской статье приводился пример, как во время своей военной операции в Сирии в 2015 году в борьбе с террористами Россия задействовала шесть беспилотных боевых машин на гусеничном ходу, четыре на колёсах и один воздушный аппарат. Это был первый случай использования «преимущественно роботизированных сил» в бою.



Китайское издание уверено, что в будущем война будет вестись с участием как беспилотных, так и традиционных, управляемых вооружений. Как подчёркивает Ли Минхай, победа в войне с использованием ИИ будет доставаться тем, чьи алгоритмы смогут раньше оповещать об изменениях на поле боя, предугадывать действия противника и этим способствовать более оперативным действиям, которые могут застать врага врасплох. По мнению эксперта, роботы в бою могут быть намного эффективнее ядерного оружия.



Ранее директор Национальной разведки Дэниел Коутс отметил, что киберугроза со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, как в виде шпионажа так и в виде компьютерных атак, представляет одну из самых значительных угроз для безопасности Америки, напоминает автор статьи Билл Герц.



В докладе, представленном американским разведсообществом, утверждалось, что из всех четырёх потенциальных противников наибольшую угрозу представляют Россия и Китай. Причём, как обращает внимание журналист, помимо стандартных кибератак, были указаны действия этих государств в рамках информационной войны, включая попытки повлиять на американские политику, выборы и общественное мнение, а также возможность Москвы и Пекина вывести из строя ключевые объекты инфраструктуры США.



Учитывая, что электронные устройства, работающие через интернет, всё сильнее проникают в жизнь и работу как отдельных людей, так и огромных корпораций, есть огромный риск, что ценная информация может попасть в руки стран — противников США. А развитие технологий, позволяющих сделать киберактивность анонимной, грозит неверно адресованными ответными реакциями как со стороны государственного, так и со стороны частного секторов.



Как отмечает Герц, отдельную угрозу представляют антиспутниковые разработки России, которые могут уничтожать сами спутники на земной орбите, а также межконтинентальные баллистические ракеты, тем самым лишая США возможности осуществить ракетный удар.