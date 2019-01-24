FP: впервые после распада СССР у НАТО есть шанс найти новую цель в лице Китая

В последние годы НАТО всё сильнее напоминает «протекторат», а не партнёрство, но США почему-то упорно не хотят выходить из альянса, который давно не приносит им никакой выгоды, пишет эксперт по международным отношениям Стивен Уолт в Foreign Policy. Впрочем, усиливающееся противостояние Вашингтона с Пекином может подарить НАТО новую цель, которой у него не было с распада СССР.

«Если бы концепция НАТО имела акции, не пора ли было бы сегодня начать их сливать?» — задаётся вопросом профессор международных отношений Исследовательского центра Роберта и Рене Белфер при Гарвардском университете Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил советникам о своём желании вывести страну из трансатлантического альянса. Разумеется, подобные высказывания в Вашингтоне мало кто встречает с энтузиазмом. По словам автора статьи, хотя изначальная причина существования НАТО, то есть СССР, давно канула в Лету, альянс продолжает быть «самой священной коровой» для политической элиты США.

Впрочем, проблема тут не в Трампе. Даже несмотря на то, что его «грубое, тщеславное, хаотичное и беспричинно оскорбительное поведение лишь усложнило и без того трудную ситуацию». Реальная проблема появилась уже после распада Советского Союза, потому что с исчезновением СССР испарилась и готовность США что-то делать для безопасности Европы.

НАТО, в конце концов, не какой-то «загородный клуб, членам которого просто нравится собираться вместе, есть вкусные ужины на ежегодных саммитах и обсуждать международные дела». Вообще-то, как напоминает Стивен Уолт, членство в НАТО означает официально закреплённую готовность отправить своих граждан сражаться за страну-союзника, даже умереть, если потребуется. А подобные обещания стоит давать лишь тогда, когда помощь другу необходима для обеспечения безопасности собственной страны.

«Забудьте о всяких благочестивых высказываниях об «общих ценностях», о «мировом порядке, в котором главенствует право», о «трансатлантической общности» — по большей части всё это лишь красивые слова», — утверждает профессор. На самом деле, США так сильно в своё время озаботились безопасностью Европы, лишь потому что не хотели, чтобы какая-то одна страна сосредоточила в своих руках власть в регионе и взяла под контроль всю его промышленную мощь.

Собственно, отчасти Вашингтон и вступил в Первую и Вторую мировые войны, чтобы не допустить чрезмерного усиления Германии. Американские власти побоялись, что государство, захватившее власть в Европе, станет сильнее США и может начать пытаться наводить свои порядки в Западном полушарии. Следуя той же логике, в 1949 году Вашингтон участвовал в создании НАТО и на протяжении почти всей холодной войны держал свои войска в Европе. Защита союзника была не «актом филантропии» со стороны США — сдерживать СССР было в их интересах.

Сегодня главные проблемы НАТО — внутренние, структурные. В Европе нет «потенциального гегемона» и вряд ли скоро появится. Ни у кого попросту нет столько населения, экономической и военной мощи. Германия слишком мала, а Россия представляет лишь «бледную тень» по сравнению с Советским Союзом, и экономические прогнозы для неё неутешительны.

Учитывая всё это, не слишком понятно, почему до сих пор США не могут оставить защиту Европы на самих европейцев. Ярые сторонники альянса спешат напомнить, что союзники принимали участие в зарубежных кампаниях США вроде Афганистана. Да, это так, но американцы, по сути, сделали всю тяжёлую работу сами и могли бы обойтись без такой поддержки, парирует Уолт.

В то же время ни один из союзников Америки не может предпринять никакого серьёзного военного шага без помощи Вашингтона. Так что НАТО сегодня скорее напоминает «протекторат», чем партнёрство. Именно поэтому Дональд Трамп не прекращает настаивать на том, что альянс больше не в интересах США. При этом он не первый американский лидер, критикующий союзников за слишком малый вклад в НАТО, — об этом же говорили бывший министр обороны США Роберт Гейтс и экс-президент Барак Обама.

Неудивительно, что европейцы не на шутку обеспокоены перспективой выхода Америки из НАТО. Тем более когда Вашингтон всё больше обращает своё внимание на Азию и в особенности Китай. «Есть вероятность, что Китай будет более грандиозным соперником, чем когда-либо был Советский Союз, так что можно подумать, что готовность Америки отдавать значительные ресурсы на защиту Европы будет и дальше испаряться», — рассуждает автор статьи.

Впрочем, с другой стороны, хотя ни американцы, ни европейцы открыто этого особо не признают, длительное и до сих пор не прекратившееся присутствие США в НАТО помогает поддерживать мир внутри Европы. Пока Вашингтон занимает лидирующее положение в альянсе, соперничество между странами внутри союза сведено к минимуму. Но если Америка уйдёт, европейские страны могут вновь пойти по пути национализма, начав новые гонки вооружений, которые могут грозить войнами.

Конечно, подобные теории идут вразрез с утверждениями о «европейской идентичности». Но если взглянуть на современные политические веяния, в частности повсеместное усиление националистических движений, такие перспективы не кажутся слишком нереальными. Так что, если США будут оставаться в НАТО и дальше, это даёт европейцам гарантию, что в ближайшее время нового противостояния за влияние между крупными государствами не предвидится.

Если сложить все описанные факторы вместе, можно увидеть очертания нового расклада в трансатлантическом альянсе, уверен профессор. США всё больше будут концентрироваться на Китае и будут всё сильнее настаивать на том, чтобы Европа занималась собственной безопасностью сама, но в то же время чтобы она не заключала с Китаем экономические сделки, которые способствовали бы, к примеру, его военному усилению. Главным образам, США захотят удостовериться, что европейцы не дадут Пекину доступ к высоким технологиям, которые китайцы смогли бы использовать в армии. В свою очередь европейские члены НАТО будут выступать за то, чтобы США оставались в альянсе.

Конечно, такая система приведёт к потере немалого числа выгодных сделок для Европы и, возможно, усилению напряжённости в её отношениях с США. Но в последние годы всё больше европейских стран высказывают опасения относительно роста китайского влияния и выхода Америки из НАТО. В противостоянии с Пекином поддержка альянса была бы не лишней для Вашингтона. Кто знает, может, это станет новой целью существования НАТО, которой у него не было с 1992 года, полагает Стивен Уолт.