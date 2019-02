NYT: министр обороны Германии верит, что НАТО выдержит испытание временем

Североатлантический альянс — неотъемлемый элемент существующего международного порядка, противостоящий агрессии России, Китая и стран с авторитарными режимами, пишет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в The New York Times. При этом, Фон дер Ляйен отмечает, что НАТО представляет собой не только военную, но и политическую организацию.

В апреле созданной во время холодной войны Организации Североатлантического договора исполнится 70 лет, тем не менее она не теряет своей актуальности. Неустойчивостью нынешнего международного порядка заставила бы тех, кто поддерживает свободный мир, создать НАТО, если бы организация существовала, пишет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в The New York Times.



Фон дер Ляйен отмечает, что хотя основная задача НАТО состоит в обеспечении безопасности её членов, организация никогда не была сугубо военной. Это также политический союз, в рамках которого страны «преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности».



В настоящий момент эти принципы регулярно проверяются на прочность: российской агрессией в Восточной Европе, китайской напористостью в Южно-Китайском море и созданием ядерного оружия авторитарными режимами. Этим страны, противостоящие международному порядку, пытаются изменить или подорвать демократию и благополучие, царящие с конца Второй мировой войны, полагает Фон дер Ляйен.



Странам НАТО необходимо вместе противостоять этим угрозам, так как вместе они сильнее, чем любая из них по отдельности. Об этом свидетельствуют события 2014 года, когда Россия «вторглась» на Украину. Тогда 29 государств НАТО, государств с разными политической культурой и взглядами сумели адаптироваться к ситуации.



«Способность НАТО менять свои приоритеты и стратегии позволит альянсу выдержать испытание временем», — пишет немецкий министр.



И результат на лицо. Европейские страны НАТО не только увеличили свои военные расходы, но и пополняют вооружённые силы Североатлантического альянса солдатами. Так, НАТО увеличило численность войск в Восточной Европе, играет активную роль в подготовке сил безопасности в Ираке и борьбе с терроризмом.



«В выполнении трёх основных задач — обеспечении коллективной безопасности, урегулировании кризисов и поддержании партнёрств — НАТО — незаменимый структурный элемент международного порядка, который выступает в поддержку свободы и мира», — заявляет Фон дер Ляйен.



Кроме того, по её мнению, организация представляет «особую эмоциональную связь» между Европой и Америкой. Для Германии с Североатлантическим союзом неразрывно связано падение Берлинской стены. Так что помимо практических преимуществ, отмечает политик, «организация имеет значение сама по себе», так как обеспечивает надёжность в современном ненадёжном мире.



Очень важно, что ЕС начал предпринимать существенные шаги в направлении укрепления своей военной мощи, так как усиление НАТО отвечает интересам безопасности всех членов организации. В первую очередь это даст понять тем, кто выступает против основанного на праве международного порядка, что «страны Североатлантического альянса готовы и хотим защищать наши земли, наших людей и нашу свободу», отмечает Урсула фон дер Ляйен в своей статье для The New York Times.