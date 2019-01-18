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Das Erste: глава МИД Германии выступил за сотрудничество с Россией и призвал её спасти ДРСМД

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что договор о РСМД затрагивает интересы безопасности Европы, а Россия может спасти это соглашение, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве Маас призвал Россию к уступкам в споре с США. Также немецкий дипломат высказался за более интенсивное двусторонне сотрудничество с Россией.
Das Erste: глава МИД Германии выступил за сотрудничество с Россией и призвал её спасти ДРСМД
Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве настоятельно призвал Россию к уступкам в споре о запрете ядерных ракет средней дальности, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

По словам Мааса, договор о РСМД между США и Россией сделал Европу более безопасной. «Он затрагивает наши интересы безопасности элементарным образом, — заявил глава МИД Германии на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. — Мы придерживаемся мнения, что Россия может спасти договор».

Как отмечается в статье, НАТО обвиняет Россию в нарушении договора о РСМД из-за разработки новых крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 км. США предъявили России ультиматум сроком в 60 дней, чтобы Москва вернулась к соблюдению условий договора и уничтожила ракеты 9М729. Срок этого требования истекает в ближайшие дни. Если Россия его не выполнит, правительство в Вашингтоне намерено отказаться от договора, заключённого в 1987 году.

По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, Москва считает договор абсолютно прозрачным. Однако «нам было достаточно грубо отказано и выдвинут ультиматум», подчеркнул российский министр иностранных дел. Россия также предложила американским экспертам возможность осмотреть и проконтролировать новый вид вооружений, но и на это получила отказ.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп ещё в октябре дал понять, что США хотят окончательно и бесповоротно выйти из ДРСМД. Поэтому переговоры с Москвой по этому поводу не были приглашением к диалогу.

Маас и Лавров высказались за тесное международное сотрудничество, продолжает Das Erste. «За последние месяцы мы подписали множество двусторонних переговоров, а также совместно начали много инициатив», — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии. О более ранних переговорах с Россией в этой сфере он отозвался как о «конструктивных». Теперь, когда Германия входит в Совет Безопасности ООН, на ней лежит повышенная ответственность. «Мы принимаем эту ответственность», — подчеркнул Маас.

Сергей Лавров, по его словам, тоже надеется на дальнейшее развитие двустороннего обмена с Германией. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Берлина по международным и региональным делам становится всё более широким и актуальным.

Как сообщает немецкий телеканал, Хайко Маас также предпринял попытку урегулировать разногласия между Россией и Украиной по поводу свободного движения судов в Азовском море. Германия и Франция готовы отправить наблюдателей в Керченский пролив и на полуостров Крым, чтобы те могли засвидетельствовать, предоставляется ли судам свободный проход через пролив. Маас считает, что разрешить свободный проход было бы правильным решением, отмечается на сайте телеканала Das Erste.

 

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