Die Welt: глава МИД Германии обвинил Россию в нарушении ДРСМД

Договор РСМД имеет «особое значение» для Германии, заявил в интервью Die Welt министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Россия же, по словам главы немецкой дипломатии, «разработала запрещённую крылатую ракету, поставила её на вооружение и тем самым нарушила соглашение».
Договор РСМД имеет «особое значение» для Германии, заявил в интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
В связи с этим глава внешнеполитического ведомства Германии настоятельно предостерёг руководство Российской Федерации и Соединённых Штатов от расторжения двухстороннего соглашения.
«На протяжении десятилетий Договор РСМД непосредственно способствовал укреплению безопасности в Европе», — подчеркнул Маас.
Россия же, по словам министра иностранных дел ФРГ, «разработала запрещённую крылатую ракету, поставила её на вооружение и тем самым нарушила соглашение».
«Ключ к тому, чтобы сохранить ДРСМД, лежит в Москве», — констатировал глава немецкой дипломатии.
Если Российская Федерация действительно хочет сохранить в силе Договор РСМД, то «прямо сейчас она должна приступить к разоружению, которое бы поддавалось проверке», добавил Хайко Маас.
Министр иностранных дел Германии также подчеркнул, что после окончания холодной войны баланс сил в мире сместился.
«Поэтому мы должны выработать новые глобальные правила контроля и прозрачности», — призвал глава МИД ФРГ Хайко Маас.
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