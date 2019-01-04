Die Presse: Столтенберг оставил России последний шанс по ДРСМД и обещал «отреагировать»

Североатлантический альянс не оставляет попыток сподвигнуть Москву всё же выполнить условия ДРСМД, заявил Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Die Presse. «Нам, однако, не останется ничего другого, кроме как отреагировать, если Россия продолжит нарушать условия договора», — предупредил генеральный секретарь западного военного блока.

Североатлантический альянс столкнётся с «серьёзной проблемой», если Россия вновь не продемонстрирует приверженность Договору РСМД, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает австрийская газета Die Presse.



«В настоящее время в Европе нет новых американских крылатых ракет, но есть новые российские, — заверил Столтенберг. — Ракеты SSC-8 («Новатор 9М729». — ИноТВ) можно оснастить ядерными боеголовками, и в результате они будут представлять угрозу для европейских городов».



Более того, в последние годы Россия, по словам генерального секретаря Североатлантического альянса, существенно нарастила военный потенциал. Крылатые же ракеты — «всего лишь элемент» этого процесса, отметил Йенс Столтенберг.



«Что касается SSC-8, то мы продолжаем работать над тем, чтобы сподвигнуть Российскую Федерацию выполнять условия соглашения. Сейчас у России остался последний шанс. Если она его не использует, нам придётся со всей серьёзностью заняться этим элементом российского наращивания военного потенциала», — предупредил генсек НАТО.



Йенс Столтенберг также дал понять, что в этом случае Североатлантический альянс может «отреагировать по-разному».



«Мы не будем реагировать слишком бурно. Нам, однако, не останется ничего другого, кроме как отреагировать, если Россия продолжит нарушать условия договора», — констатировал генеральный секретарь НАТО.



При этом Йенс Столтенберг не стал отрицать важность диалога с Москвой.



«Я очень рассчитываю на диалог с Россией, поскольку Российская Федерация наш сосед и им останется. Даже если нам не удастся улучшить отношения с Россией, мы должны стараться справиться с этой сложной ситуацией: с увеличением Россией военного присутствия на границах и числа военных учений, с ростом напряжённости и повышенным риском военных инцидентов. Чтобы избежать всего этого, нам необходимо продолжить работу Совета Россия — НАТО и вести диалог на политическом и военном уровнях. Именно в такие времена, как сейчас, важно, чтобы мы встречались и разговаривали», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.