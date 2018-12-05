ZDF: разочаровывающий баланс для НАТО — почти пять лет устрашения Россию не впечатлили
Табличка на столе с надписью «Украина» свидетельствует о чрезвычайной ситуации: главы МИД стран НАТО в срочном порядке пригласили своего украинского коллегу. Альянс хочет поддержать Украину в ходе кризиса.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы призываем Россию освободить украинских моряков и задержанные корабли.
Вот уже на протяжении десяти дней Россия удерживает три украинских корабля вместе с командой. Несмотря на то что движение судов по Керченскому проливу вновь открыто, тревога из-за возможного дальнейшего роста напряжённости никуда не делась.
ХАЙКО МАСС, министр иностранных дел Германии: У этого конфликта может быть только политическое решение. Поэтому мы проведём переговоры на этой неделе и позаботимся о том, чтобы этот конфликт не перерос в тяжелый кризис.
Перерасти в кризис может и конфликт с Россией из-за соглашения о разоружении. В НАТО абсолютно уверены, что Россия разработала ракетную программу, которая противоречит условиям Договора РСМД. Он запрещает ракеты с дальностью более 500 километров.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Соединённые Штаты заявляют, что Россия нарушает условия договора. Через 60 дней мы выйдем из соглашения, если Российская Федерация будет и дальше не выполнять свои обязательства.
В вопросе разоружения все члены НАТО впервые встали на сторону США. Список конфликтов с Россией становится всё длиннее.
ШТЕФАН ЛЯЙФЕРТ, корреспондент ZDF: Как бы Североатлантический альянс ни старался продемонстрировать Российской Федерации всю серьёзность своих намерений, слова так и останутся словами. Двойная стратегия диалога и устрашения Москву, похоже, нисколько не впечатлила. С точки зрения НАТО — разочаровывающий баланс спустя почти пять лет после аннексии Крыма.
Дата выхода в эфир 04 декабря 2018 года.
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