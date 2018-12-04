WSJ: съезд НАТО пройдёт под знаком провокации в Керченском проливе

Страны НАТО собирались обсудить на своём очередном съезде министров иностранных дел тему выхода США из Договора РСМД, однако конфликт между Россией и Украиной по поводу кораблей в Керченском проливе изменил их планы, пишет Wall Street Journal. Участники альянса намерены согласовать общий и твёрдый ответ, но военный вариант не обсуждается, отмечает автор статьи.

Во вторник в Брюсселе начинается встреча министров иностранных дел стран НАТО, и, по всей видимости, доминировать на ней будет вопрос об аресте Россией трёх украинских кораблей, а также попытки выработать общий твёрдый ответ альянса на это, пишет Wall Street Journal.

Изначально планировалось, что министры обсудят планы США по выходу из Договора РСМД, но Вашингтон заявил, что резко выходить он не станет, хотя Россия, по словам американских чиновников, и нарушает договор вопиющим образом. В итоге грядущая встреча в Брюсселе будет сконцентрирована на поиске скоординированного твёрдого ответа на «неприемлемые» действия России в адрес Украины. Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео на этой встрече даст «широкую картину» на понимание его правительством места Америки в современном мире.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: союзники согласны в том, что Россия нарушает договор. Однако многие европейские представители считают, что односторонний выход США может ослабить безопасность Европы и играет на руку России, которая утверждает, что именно Вашингтон отказывается от контроля вооружений, а не Москва.

Но теперь тема ДРСМД отходит на второй план по отношению к ситуации в Керченском проливе, пишет автор статьи. Члены НАТО хотят предупредить Россию, что не потерпят от неё таких действий; впрочем, вариант военного ответа не рассматривается. «Мы пристально следим и оцениваем военное положение России», — приводит издание слова Столтенберга.

Однако, если Столтенберг не стал упоминать конкретных мер, которые может предпринять альянс, то отдельные его члены более свободны в своих действиях. Так, например, лидеры Франции и Германии на саммите «Большой двадцатки» призвали Путина освободить моряков и найти дипломатический выход из кризиса. В свою очередь, правительство Трампа на фоне «российского расследования» чувствует давление со стороны общественности, которая также требует от него решительного ответа, пишет Wall Street Journal.