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DLF: «не устроили Путину настоящий разнос» — немецкий политик окрестил лидеров G20 уклонистами

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Последняя встреча лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе была ни чем иным, как «саммитом уклонов», заявил в интервью Deutschlandfunk глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По словам немецкого политика, участники саммита, в частности, стремились избежать новых кризисов, поисков решения международных конфликтов и «наказаний» — в частности, президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
DLF: «не устроили Путину настоящий разнос» — немецкий политик окрестил лидеров G20 уклонистами
Reuters

Последняя встреча лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе превратилась в «саммит уклонов», заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

«Я вижу в этом саммите в первую очередь стремление избежать кризисов, стремление избежать наказаний, стремление избежать решения других международных конфликтов, — отметил Ишингер. —  В частности, участники уклонились от того, чтобы, так сказать, отлучить от международного сообщества и наказать саудовского кронпринца».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности также выразил сожаление, что в ходе саммита G20 президенту Российской Федерации Владимиру Путину так и «не устроили настоящий разнос» за то, что и Россия, помимо прочих, «поспособствовала росту напряжённости в украинском кризисе».

Для кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и главы Кремля Владимира Путина встреча лидеров стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе «была всем чем угодно, только не сложным выходом на сцену», констатировал Вольфганг Ишингер.

По словам немецкого политика, последний саммит G20 показал, что международное сообщество ничего не может сделать с «сильными мира сего».

«Здесь, конечно же, встаёт вопрос, что, собственно, делать нам, европейцам, с этими признаками распада международного правопорядка. На мой взгляд, ответ на этот вопрос может быть только один: нам нужна Европа, которая заговорит единым голосом. Нам нужна Европа с политической линией в отношении Китая. Нам нужна Европа с политической линией в отношении России. Нам нужна Европа, которая сможет решительно и единым голосом представлять интересы 500 миллионов человек. В противном случае нас как европейцев, нас как немцев, австрийцев, испанцев — да кем бы мы ни были — будут всё больше лишать самостоятельности», — предупредил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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Deutschlandfunk Германия Европа
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