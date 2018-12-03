DLF: «не устроили Путину настоящий разнос» — немецкий политик окрестил лидеров G20 уклонистами

Последняя встреча лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе была ни чем иным, как «саммитом уклонов», заявил в интервью Deutschlandfunk глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По словам немецкого политика, участники саммита, в частности, стремились избежать новых кризисов, поисков решения международных конфликтов и «наказаний» — в частности, президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Последняя встреча лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе превратилась в «саммит уклонов», заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
«Я вижу в этом саммите в первую очередь стремление избежать кризисов, стремление избежать наказаний, стремление избежать решения других международных конфликтов, — отметил Ишингер. — В частности, участники уклонились от того, чтобы, так сказать, отлучить от международного сообщества и наказать саудовского кронпринца».
Глава Мюнхенской конференции по безопасности также выразил сожаление, что в ходе саммита G20 президенту Российской Федерации Владимиру Путину так и «не устроили настоящий разнос» за то, что и Россия, помимо прочих, «поспособствовала росту напряжённости в украинском кризисе».
Для кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и главы Кремля Владимира Путина встреча лидеров стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе «была всем чем угодно, только не сложным выходом на сцену», констатировал Вольфганг Ишингер.
По словам немецкого политика, последний саммит G20 показал, что международное сообщество ничего не может сделать с «сильными мира сего».
«Здесь, конечно же, встаёт вопрос, что, собственно, делать нам, европейцам, с этими признаками распада международного правопорядка. На мой взгляд, ответ на этот вопрос может быть только один: нам нужна Европа, которая заговорит единым голосом. Нам нужна Европа с политической линией в отношении Китая. Нам нужна Европа с политической линией в отношении России. Нам нужна Европа, которая сможет решительно и единым голосом представлять интересы 500 миллионов человек. В противном случае нас как европейцев, нас как немцев, австрийцев, испанцев — да кем бы мы ни были — будут всё больше лишать самостоятельности», — предупредил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение оштрафовать центрового клуба «Индиана Пэйсерс» Майлза Тёрнера на $15 тыс. за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча регулярного чемпионата с «Филадельфия Сиксерс».
Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, который выбежал на поле к капитану команды Денису Глушакову во время игры Лиги Европы с австрийским «Рапидом», рассказал, что клуб намерен подать на него в суд.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой заявил о необходимости повышения Софией энергетической безопасности. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
В результате обстрелов со стороны боевиков в Сирии в течение суток погибли трое сирийских военнослужащих, ещё девять пострадали. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Американские авианосные группы не имеют достаточного «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации», чтобы провести операции, способные нанести поражение России или Китаю. Об этом информирует The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).
Легализации самозанятых граждан мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности со стороны контролирующих органов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.