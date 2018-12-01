Europe 1: чтобы обосновать свою позицию по Украине, Путин нарисовал Макрону рисунок

Чтобы объяснить Эммануэлю Макрону инцидент в Керченском проливе, Владимир Путин нарисовал ему рисунок, передаёт Europe 1. Как сообщается, во время встречи на саммите «Большой двадцатки», российский лидер изобразил на бумаге море, пролив и траекторию движения кораблей с целью доказать обоснованность задержания украинских судов.

Во время саммита «Большой двадцатки» президенты России и Франции провели 20-минутную встречу в ходе которой обсудили, в частности, конфликт в Керченском проливе, передаёт Europe 1. Как сообщает издание, чтобы убедить Эммануэля Макрона в обоснованности своего решения о задержании украинских судов, Владимир Путин нарисовал ему рисунок.

«Путин вынул белый лист и нарисовал море, пролив и принялся объяснять президенту траекторию движения украинских кораблей сначала в нейтральных водах, а затем в территориальных. Он объяснил где именно они проходили. Он потратил время на то, чтобы объяснить свою версию событий. Это продолжалось около 10 минут», — рассказал изданию один из советников Эммануэля Макрона.

Президент Франции, в свою очередь заявил, что «необходимо перейти в стадию снижения напряжённости», и потребовал, чтобы были сделаны необходимые для этого жесты, сообщил представитель Елисейского двора.

Тот же источник рассказал, что в заключительной части переговоров президенты обменялись мнениями по вопросам безопасности и «контроля над вооружениями в Европе». По поводу торговли Макрон заявил: «это вопрос, по поводу которого у нас нет разногласий, за одним исключением». При этом, как отмечает Europe 1, обсуждения дела Хашукджи или климата на повестке двух лидеров не было.