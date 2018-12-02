Welt: в свой юбилей семья G20 на редкость разобщена

Итоговое коммюнике саммита лидеров стран G20 оказалось довольно тонким, передаёт Welt. Как отмечает корреспондент немецкого телеканала, понимать его следует не как выражение приверженности мультилатерализму, а как отказ от него и от совместного решения проблем.

Несмотря на ожесточённые споры страны G20 всё же согласовали по окончанию саммита в Буэнос-Айресе текст итогового коммюнике. Только Соединённые Штаты вновь отказались присоединиться к Парижскому соглашению по климату 2015 года. В отличие от прежних итоговых коммюнике в нынешнем нет явного осуждения протекционизма в мировой торговле. Именно торговый конфликт и стал главной темой во время двусторонних переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Репортаж Михаэля Вюленвебера.



С 12-часовым опозданием из-за поломки самолёта она всё-таки прибыла на гала-ужин.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я была рада, когда сюда прилетела. Несмотря на жёсткий временной график, мы обсудили все важные моменты.



Итак, блиц-свидания с президентами Индии, Китая и Российской Федерации. Во время завтрака Меркель и Путин обсуждали российско-украинский конфликт. Беседа за красной и чёрной икрой конкретных результатов, однако, не принесла.



Дональд Трамп как всегда вёл себя бесцеремонно, прогуляв сразу несколько рабочих заседаний. После саммита он хочет провести двухсторонние переговоры с председателем КНР, чтобы добиться от того заключения сделки в торговой войне.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы усердно работаем. Будет хорошо, если мы сможем заключить сделку. Китай этого хочет, и мы этого хотим. Посмотрим, что из этого выйдет.



Спор о пошлинах и торговых барьерах также стоял в центре свидания Трампа с канцлером. Тем не менее рукопожатие получилось чуть ли не нежным со второй попытки.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы столкнулись с огромным торговым дисбалансом, но ситуация будет меняться в лучшую сторону.



Означает ли это, что автомобили всё же не будут облагаться пошлинами? В свой десятилетний юбилей семья G20 на редкость разобщена. Итоговое коммюнике саммита довольно тонкое, и его стоит понимать не как выражение приверженности мультилатерализму, а как отказ от него и совместного решения проблем.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: За это необходимо бороться, но мы это делаем. Однако нам стало труднее.



Ну и в качестве подтверждения решение Трампа в его духе: в итоговом коммюнике американцы не поддержали соглашение по климату. По крайней мере акции протеста прошли мирно. Не смотивируют G20 к более тесному сотрудничеству и обнажённые груди.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2018 года.