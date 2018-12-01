Милая и спокойная: аргентинский пассажир рассказал, какой увидел Меркель в самолёте

Из-за технических неполадок в самолёте Ангеле Меркель пришлось лететь в Буэнос-Айрес обычным рейсом испанских авиалиний, пишет немецкий таблоид Bild. По наблюдениям других пассажиров первого класса, канцлер Германии оказалась совершенно «нормальным человеком»: она приветливо улыбалась, поела, почитала книгу и немного отдохнула. По прилёту немецкая делегация поспешила на саммит и как раз успела к поистине королевскому ужину для участников G20.

Из-за неисправности правительственного самолёта Германии Ангела Меркель прибыла на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе с 12-часовым опозданием, пишет немецкий таблоид Bild.

Её самолёт приземлился почти в шесть часов вечера по местному времени, поэтому канцлер успела как раз к ужину и использовала свой шанс нагнать упущенное, рассказывает издание. На групповом фото Меркель стоит рядом с президентом России Владимиром Путиным, а на торжественном ужине она сидела напротив американского президента Дональда Трампа.

Как сообщается в статье, лететь в Аргентину Меркель пришлось на рейсовом самолёте компании Iberia. Канцлер Германии заняла место 1J в первом классе, пообедала, выбрав говядину, потом немного отдохнула.

Пассажир-аргентинец, сидевший на соседнем месте, рассказал о своих впечатлениях об Ангеле Меркель. Он признался, что не отважился с ней заговорить, хотя она не раз дружелюбно ему улыбалась. «Она была очень расслабленной, — поведал 28-летний Агустин Агуэро. — Она съела йогурт, почитала книгу и немного вздремнула». По словам аргентинца, никаких особых пожеланий и просьб у канцлера Германии не возникло. «Я не ожидал, что она окажется настолько нормальным человеком», — сообщил Агуэро.

Y la última, ya que veo les interesó. pic.twitter.com/2K4z1f2tsR — Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.





За час до посадки Меркель прошла в кабину пилота и сфотографировалась с членами экипажа. По прибытии в аэропорт Меркель и её небольшая делегация, включающая вице-канцлера Олафа Шольца, смогли первыми покинуть самолёт, чтобы скорее отправиться к месту проведения саммита G20, находящемуся в 40 км от аэропорта.

Из-за опоздания Ангела Меркель пропустила немалую часть саммита, однако на групповом фото глав государств и правительств на ступеньках здания оперного театра она всё-таки присутствует. Далее последовал «поистине королевский» ужин, уверяет немецкий таблоид — с королевским крабом из Патагонии, стейками из говядины, телятиной и популярным аргентинским уличным блюдом, напоминающим хот-дог с перчёной колбасой. Ко всем этим блюдам подавались изысканные аргентинские вина.

Меркель стала единственной из двадцати участников саммита, кто не присутствовал во время съёмки первого группового фото по случаю торжественного открытия встречи. К сожалению, из-за слишком позднего прибытия некоторые запланированные переговоры — например, с президентом США Дональдом Трампом, китайским лидером Си Цзиньпином и аргентинским президентом Маурисио Макри — пока не состоялись, отмечает Bild. Встречу с Трампом планируется перенести на субботу. Также в этот день Меркель должна встретиться с Владимиром Путиным, сообщает издание.