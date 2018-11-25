Bild оценил шансы кандидатов на пост Меркель снискать уважение Путина и Трампа

Все три кандидата на пост Ангелы Меркель прекрасно понимают, что для этой должности необходимы лидерские качества, пишет Bild. Ведь дело им придётся иметь с такими «мачо», как глава Белого дома Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, подчёркивает журналист немецкого таблоида.

Все три кандидата на пост председателя партии «Христианско-демократический союз» Ангелы Меркель прекрасно понимают, что для этой должности необходимы лидерские качества. Ведь дело им придётся иметь с такими «мачо», как президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин, пишет немецкий таблоид Bild.

«Итак, кто из возможных преемников Меркель будет пользоваться наибольшим уважением деспотов и сильных мира сего?» — задаётся вопросом автор статьи Михаэль Вольфзон.

Например, первый кандидат на пост Ангелы Меркель — генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр — хочет налаживать отношения с Соединёнными Штатами в обход главы Белого дома Дональда Трампа, в частности, через губернаторов отдельных штатов, отмечает журналист Bild.

«Это может понравиться тем, кто страдает при Трампе, но это абсолютно не отражает суть американской внешней политики и свидетельствует о незнании, — считает Вольфзон. — Нельзя, к сожалению, и оценивать Путина исключительно с морально-политической точки зрения, как это делает Аннегрет Крамп-Карренбауэр».

В свою очередь, продолжает автор статьи, второй кандидат на пост Меркель — министр здравоохранения Германии Йенс Шпан — не руководствуется одной только «тирадой Трампа в Twitter», когда речь заходит об отношениях с Вашингтоном.

Что же касается отношений с Москвой, то в этом вопросе Йенс Шпан «дистанцировался от Путина». Он также выступает за то, чтобы Германия приняла участие в борьбе с терроризмом. Это, по мнению, журналиста немецкого таблоида, разумно, но здесь министру не хватает «настоящей политической стратегии».

А вот третий кандидат на пост Ангелы Меркель — экс-глава фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Фридрих Мерц — благодаря своему опыту хорошо разбирается во внешней политике: «он знает и у него хватает мужества сказать, что даже Трамп «бывает прав». При этом он также «дистанцируется от Путина» и рекомендует избрать «последовательную стратегию» в отношениях с Россией, подчёркивает автор статьи Михаэль Вольфзон.

«Итог: во внешней политике Аннегрет Крамп-Карренбауэр пока предложила немного. Мерц и Шпан мыслят стратегически. У Мерца, однако, больше (жизненного) опыта. Для меня это значит следующее: наибольшим уважением самых могущественных мачо этого мира будет, предположительно, пользоваться именно Фридрих Мерц», — резюмирует журналист Bild.