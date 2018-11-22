Welt: Меркель призвала европейские страны отдать свой суверенитет ЕС

Ангела Меркель произнесла речь о необходимости предоставить Евросоюзу больше полномочий в будущем, сообщает немецкая газета Die Welt. В частности, канцлер подчеркнула, что европейские страны должны быть готовы поручить свой суверенитет заботам ЕС — правда, в организованном порядке и после одобрения от национальных парламентов.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сходятся в том, что ЕС в будущем должен получить больше полномочий, а для этого необходимы уступки со стороны входящих в него стран, пишет немецкая газета Die Welt.
Макрону это заявление должно было особенно понравиться: Ангела Меркель высказалась за передачу национального суверенитета европейских стран Евросоюзу, сообщает издание.
«Национальные государства сегодня должны — я бы сказала, обязаны — быть готовы отдать свой суверенитет», — подчеркнула Меркель в среду, выступая перед собранием фонда имени Конрада Аденауэра на мероприятии, посвящённом теме «Парламентаризм между глобализацией и национальным суверенитетом».
Однако, по замечанию Меркель, это, конечно, должно происходить «в организованном порядке». Государства всегда должны нести ответственность за такие соглашения, и прежде решение должен принять тот или иной национальный парламент.
Как напоминает издание, ранее канцлер в Германии выступила с речью в бундестаге, предостерегая от национализма в связи с вызывающим споры миграционным договором ООН. По замечанию Меркель, некоторые «верят, что они могут со всем разобраться сами и должны думать только о себе. Это национализм в чистейшем виде. Это не патриотизм. Патриотизм — это когда в интересах Германии вовлекают и других и принимают ситуации, выигрышные для всех».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выступал с речью в бундестаге и тоже требовал «больше Европы» и более заметной передачи национальных суверенитетов Евросоюзу. По его мнению, каждая страна должна иметь возможность вместе с другими государствами принимать решения по поводу внешней политики, политики развития и миграционному вопросу, пишет Die Welt.
Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47%, против 38% тех, кто этого не планирует.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что кабинет министров Украины утвердил морскую доктрину страны, которая должна усилить позиции страны в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который заявил, что правительство Украины утвердило морскую доктрину, призванную усилить позиции Украины в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях.
Поезда «Стриж», курсирующие по маршруту Москва — Берлин, совершили более 200 рейсов и перевезли более 56 тыс. пассажиров за два года. Из них в январе — ноябре 2018 года — свыше 28 тыс. человек, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает Newinform.