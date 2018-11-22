Welt: Меркель призвала европейские страны отдать свой суверенитет ЕС

Ангела Меркель произнесла речь о необходимости предоставить Евросоюзу больше полномочий в будущем, сообщает немецкая газета Die Welt. В частности, канцлер подчеркнула, что европейские страны должны быть готовы поручить свой суверенитет заботам ЕС — правда, в организованном порядке и после одобрения от национальных парламентов.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сходятся в том, что ЕС в будущем должен получить больше полномочий, а для этого необходимы уступки со стороны входящих в него стран, пишет немецкая газета Die Welt.

Макрону это заявление должно было особенно понравиться: Ангела Меркель высказалась за передачу национального суверенитета европейских стран Евросоюзу, сообщает издание.

«Национальные государства сегодня должны — я бы сказала, обязаны — быть готовы отдать свой суверенитет», — подчеркнула Меркель в среду, выступая перед собранием фонда имени Конрада Аденауэра на мероприятии, посвящённом теме «Парламентаризм между глобализацией и национальным суверенитетом».

Однако, по замечанию Меркель, это, конечно, должно происходить «в организованном порядке». Государства всегда должны нести ответственность за такие соглашения, и прежде решение должен принять тот или иной национальный парламент.

Как напоминает издание, ранее канцлер в Германии выступила с речью в бундестаге, предостерегая от национализма в связи с вызывающим споры миграционным договором ООН. По замечанию Меркель, некоторые «верят, что они могут со всем разобраться сами и должны думать только о себе. Это национализм в чистейшем виде. Это не патриотизм. Патриотизм — это когда в интересах Германии вовлекают и других и принимают ситуации, выигрышные для всех».

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выступал с речью в бундестаге и тоже требовал «больше Европы» и более заметной передачи национальных суверенитетов Евросоюзу. По его мнению, каждая страна должна иметь возможность вместе с другими государствами принимать решения по поводу внешней политики, политики развития и миграционному вопросу, пишет Die Welt.