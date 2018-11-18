Süddeutsche Zeitung: Макрон и Меркель дружат напоказ

На официальных мероприятиях канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон строят из себя «закадычных друзей», хотя таковыми не являются, пишет Süddeutsche Zeitung. На самом деле они много спорят, например, по поводу цифрового налога, европейской армии или общего бюджетного плана для Европы. Но своей дружбой напоказ они подбадривают людей и подают пример другим главам государств, отмечает немецкое издание.

Эту фотографию видели все, пишет Süddeutsche Zeitung. На ней канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон держатся за руки и что-то шепчут друг другу, как «закадычные друзья».

Этот снимок был сделан на памятных мероприятиях в честь окончания Первой мировой войны. После этого он разлетелся по всему миру. Его распечатали все газеты, в интернете и по телевидению фотографию видели миллионы людей. И большинство считают, что такие отношения между двумя европейскими лидерам — это здорово.

Возможно, это связано с тем, что людям очень сильно не хватает хороших новостей, ведь в последнее время их не так много, полагает издание. Напротив, такие главы государств как Трамп, Путин, Эрдоган или Болсонару «кричат, ругаются, грубят и разжигают ненависть при любой удобной возможности». На фоне этих конфликтов немножко дружбы не помешает, даже если учесть, что на самом деле Меркель и Макрон не такие уж и «закадычные друзья».

Наоборот они часто спорят друг с другом, например, по поводу цифрового налога, европейской армии или общего бюджетного плана для Европы. «Но это нормально, ведь они — политические партнёры. Так что такие кадры не только подбадривают многих людей, но показывают многим ругающимся главам государств, что можно вести себя и по-другому», —заключает Süddeutsche Zeitung.