Экс-премьер Бельгии: угроза существованию ЕС велика, как никогда, но у Европы есть шанс

Выборы в Европарламент будущей весной станут самыми значимыми в истории ЕС, считает экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт. В статье для Focus Online он объясняет, что угроза для существования Евросоюза сейчас велика, как никогда — в первую очередь, из-за его собственной недееспособности. Выборы дают Европе шанс исправить ситуацию, и только от европейцев зависит, будет ли он использован или упущен.

Последние дни были полны символичных кадров и слов: впечатляющие снимки из Германии и Франции с торжеств в память об окончании Первой мировой войны, речь Эммануэля Макрона в немецком бундестаге в День народной скорби, выступление Ангелы Меркель перед Европейским парламентом в Страсбурге, пишет в статье для Focus Online европейский депутат и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Канцлер Германии напомнила о необходимости придерживаться европейских ценностей и принципов и, в первую очередь, сохранять единство и солидарность. «Мы не имеем права упустить европейский шанс», — подчеркнула Ангела Меркель. По её словам, это долг европейцев перед самими собой, перед ушедшими и новыми поколениями.

Как отмечает автор статьи, это кажется естественным и несомненным — однако на самом деле это совсем не так. «Европейский союз, крупнейший мирный проект в истории, в тех масштабах, в которых он сейчас существует, ещё никогда не был под угрозой в такой мере, как теперь», — считает бывший премьер-министр Бельгии. Евросоюз находится под угрозой «из-за собственной недееспособности» и всё возрастающих разногласий между странами. «Правые популисты и националисты под предводительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана нападают на основы либеральной демократии», — пишет Верхофстадт в немецком журнале. С такими помощниками, как Стив Бэннон и Марин Ле Пен, и с благословения российского президента Владимира Путина распространяется популизм, «который одарил нас брекситом и хочет спровоцировать коллапс европейского проекта как такового», уверен бельгийский политик.

Он допускает, что требовать возврата к национализму может быть легко, но это не помогает решению существующих проблем. Между тем, именно проблемы Европы касаются каждого её жителя всё заметнее — от миграционного вопроса и безопасности до благосостояния и климата, подчёркивает бельгиец.

Нужна ли Европе общая внешняя политика и политика безопасности с общеевропейской армией? Совместная политика по беженцам и мигрантам, охране границ и побережий? Стабильная валюта и основанная на соблюдении правил торговля с партнёрами по всему миру? Всё это может предложить деятельная и активная Европа, считает автор статьи. Союз суверенных государств не означает потерю контроля — напротив, он должен помочь вернуть контроль в мире, где всем заправляют сверхдержавы, корпорации, владеющие социальными сетями, и технологические гиганты.

Германии и Франции Верхофстадт в этом смысле отводит особую роль: «немецко-французская ветвь должна стать двигателем европейской интеграции». После объединения Германии страна стала наиболее влиятельной участницей ЕС, однако её сила и способность вести других за собой ослабли, полагает депутат Европарламента. Утомлённая «большая коалиция» в Берлине допустила слишком сильный застой. Правые радикальные силы сумели воспользоваться этим и подточить основы ЕС. Чтобы не позволить им укрепить позиции, европейские политики должны представить на выборах в следующем году концепцию реформирования Евросоюза, которая подарит людям надежду, убеждён экс-премьер Бельгии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об этом ещё в своём выступлении в Сорбонне в прошлом году, напоминает автор статьи. Европе необходимо общее стремление и союз проевропейских либеральных сил по всему континенту, которые будут поддерживать европейский проект и противодействовать популистам и националистам и разоблачать их лозунги, настаивает бельгийский политик. По его мнению, в противовес расколу, несвободе и изоляции нужно предложить Европе возрождение европейской идеи и её ценностей, а также вернуть Евросоюзу дееспособность. «Мы не можем терять времени. Европейские выборы грядущей весной станут самыми значимыми в истории Европейского союза до этого момента», — утверждает бывший премьер-министр Бельгии в статье Focus Online.

«Перед нами стоит судьбоносный выбор — и вместе с ним потенциал для того, чтобы использовать европейский шанс или упустить его», — заключает Ги Верхофстадт.