Focus Online Оригинал

Экс-премьер Бельгии: угроза существованию ЕС велика, как никогда, но у Европы есть шанс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выборы в Европарламент будущей весной станут самыми значимыми в истории ЕС, считает экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт. В статье для Focus Online он объясняет, что угроза для существования Евросоюза сейчас велика, как никогда — в первую очередь, из-за его собственной недееспособности. Выборы дают Европе шанс исправить ситуацию, и только от европейцев зависит, будет ли он использован или упущен.
Экс-премьер Бельгии: угроза существованию ЕС велика, как никогда, но у Европы есть шанс
Reuters

Последние дни были полны символичных кадров и слов: впечатляющие снимки из Германии и Франции с торжеств в память об окончании Первой мировой войны, речь Эммануэля Макрона в немецком бундестаге в День народной скорби, выступление Ангелы Меркель перед Европейским парламентом в Страсбурге, пишет в статье для Focus Online европейский депутат и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт.

Канцлер Германии напомнила о необходимости придерживаться европейских ценностей и принципов и, в первую очередь, сохранять единство и солидарность. «Мы не имеем права упустить европейский шанс», — подчеркнула Ангела Меркель. По её словам, это долг европейцев перед самими собой, перед ушедшими и новыми поколениями.

Как отмечает автор статьи, это кажется естественным и несомненным — однако на самом деле это совсем не так. «Европейский союз, крупнейший мирный проект в истории, в тех масштабах, в которых он сейчас существует, ещё никогда не был под угрозой в такой мере, как теперь», — считает бывший премьер-министр Бельгии. Евросоюз находится под угрозой «из-за собственной недееспособности» и всё возрастающих разногласий между странами. «Правые популисты и националисты под предводительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана нападают на основы либеральной демократии», — пишет Верхофстадт в немецком журнале. С такими помощниками, как Стив Бэннон и Марин Ле Пен, и с благословения российского президента Владимира Путина распространяется популизм, «который одарил нас брекситом и хочет спровоцировать коллапс европейского проекта как такового», уверен бельгийский политик.

Он допускает, что требовать возврата к национализму может быть легко, но это не помогает решению существующих проблем. Между тем, именно проблемы Европы касаются каждого её жителя всё заметнее — от миграционного вопроса и безопасности до благосостояния и климата, подчёркивает бельгиец.

Нужна ли Европе общая внешняя политика и политика безопасности с общеевропейской армией? Совместная политика по беженцам и мигрантам, охране границ и побережий? Стабильная валюта и основанная на соблюдении правил торговля с партнёрами по всему миру? Всё это может предложить деятельная и активная Европа, считает автор статьи. Союз суверенных государств не означает потерю контроля — напротив, он должен помочь вернуть контроль в мире, где всем заправляют сверхдержавы, корпорации, владеющие социальными сетями, и технологические гиганты.

Германии и Франции Верхофстадт в этом смысле отводит особую роль: «немецко-французская ветвь должна стать двигателем европейской интеграции». После объединения Германии страна стала наиболее влиятельной участницей ЕС, однако её сила и способность вести других за собой ослабли, полагает депутат Европарламента. Утомлённая «большая коалиция» в Берлине допустила слишком сильный застой. Правые радикальные силы сумели воспользоваться этим и подточить основы ЕС. Чтобы не позволить им укрепить позиции, европейские политики должны представить на выборах в следующем году концепцию реформирования Евросоюза, которая подарит людям надежду, убеждён экс-премьер Бельгии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил об этом ещё в своём выступлении в Сорбонне в прошлом году, напоминает автор статьи. Европе необходимо общее стремление и союз проевропейских либеральных сил по всему континенту, которые будут поддерживать европейский проект и противодействовать популистам и националистам и разоблачать их лозунги, настаивает бельгийский политик. По его мнению, в противовес расколу, несвободе и изоляции нужно предложить Европе возрождение европейской идеи и её ценностей, а также вернуть Евросоюзу дееспособность. «Мы не можем терять времени. Европейские выборы грядущей весной станут самыми значимыми в истории Европейского союза до этого момента», — утверждает бывший премьер-министр Бельгии в статье Focus Online.

«Перед нами стоит судьбоносный выбор — и вместе с ним потенциал для того, чтобы использовать европейский шанс или упустить его», — заключает Ги Верхофстадт.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Focus Online Германия Европа
теги
Ангела Меркель безопасность выборы Германия демократия депутат Европа Европейский парламент Евросоюз ЕС мигранты парламент парламентские выборы Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров