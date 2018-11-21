FAZ: Европа возмущена диктатом доллара, но у неё нет приёма против этого «лома»

Европейские политики крайне недовольны тем, что Вашингтон использует свою валюту в качестве орудия для достижения своих внешнеполитических целей, сообщается в статье Frankfurter Allgemeine. В качестве примеров приводятся выход США из ядерной сделки по Ирану и попытки Вашингтона заблокировать проект «Северный поток-2». Автор статьи Андреас Росс отмечает, что ЕС пока не может что-либо предпринять, однако пытается найти выход из сложившейся проблемы.

Недавний выход США из иранской ядерной сделки вновь породил недовольство ряда стран Европы из-за доминирования доллара, говорится в статье Frankfurter Allgemeine. Особенно болезненным стало обещание Вашингтона отрезать от американской экономики и от доллара любое предприятие, которое продолжит торговлю с Ираном.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призвал ЕС не быть «вассалом» США, а в Берлине, по выражению издания, «царило возмущение» по поводу того, что Вашингтон использует доллар в качестве «лома» для реализации своей политики. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал «обязательным» создание Европой платёжных каналов, независимых от США.

При этом, как отмечает автор статьи Андреас Росс, гнев европейцев направлен только на Трампа — однако столкновение между Брюсселем и Вашингтоном по поводу санкционной политики началось ещё до его президентства.

Предупреждения о возможных последствиях необдуманных санкций звучали ещё в адрес Барака Обамы: в качестве главной опасности называли вероятность того, что страны начнут искать возможность не заключать никаких сделок в долларах. Ещё раньше, в девяностые годы, между Европой и США могла возникнуть конфликтная ситуация вокруг кубинского эмбарго: однако тогда удалось достигнуть компромисса, и европейским фирмам было позволено остаться.

В разговоре с Frankfurter Allgemeine заместитель министра финансов США Сигал Манделкер выразила уверенность, что новые санкции будут эффективнее воздействовать на Иран, а также добавила: «мы решительно настроены заключить намного более выгодную сделку».

Манделкер с удовлетворением отмечает, что европейские фирмы «гурьбой покидают иранский рынок». Однако, как считает автор, основной причиной ухода стали риски, которые содержит в себе экономика Ирана, контролируемая «стражами исламской революции». Таким образом, предприятия встали перед достаточно простым выбором — либо иранский рынок, либо американский. К тому же, почти все международные компании осуществляют сделки в долларах.

Как следствие, сейчас перспектива создания «коалиции недовольных» из европейских стран не играет для иранской стратегии Трампа почти никакой роли. Так считает Дэвид Коэн, предшественник Манделкер на посту заместителя министра финансов США. Ещё при Обаме Коэн содействовал тому, чтобы ЕС ввёл эмбарго на иранскую нефть. Предыдущий хозяин Белого дома также давил на Европу, однако он уделял больше внимания тому, чтобы Брюссель и Вашингтон выступали единым фронтом.

Теперь же, как пишет автор статьи, ЕС формально запрещает своим предприятиям следовать американским санкциям и сравнивает политику Трампа в отношении Ирана с «харакири». Однако при этом европейский бизнес понимает, что правительства не будут в состоянии защитить их, поэтому всё равно уходит из Ирана. Представители платежной системы SWIFT «с сожалением» заявили, что отключили иранские банки от своих серверов «в интересах стабильности мировой финансовой системы».

Тем не менее европейцы по-прежнему заинтересованы в ядерной сделке с Ираном, в рамках которой Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на доступ к мировой торговле. Именно поэтому Берлин, Париж, Лондон и Брюссель объявили о создании «специального сообщества», которое будет представлять собой обменную биржу, свободную от доллара, и где можно будет торговать с Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео уже назвал эту идею «одной из наиболее контрпродуктивных мер для мира, которую только можно представить». Что касается Сигал Манделкер, то она, в ходе своей поездки по странам ЕС, не выразила опасений по поводу возникновения подобной биржи, заявив, что «европейские фирмы сделали правильный выбор и отказались от иранского рынка».

Андреас Росс также подчёркивает, что недовольство европейцев не ограничивается иранской проблемой. Конгресс США уже дал президенту полномочия налагать санкции на компании, которые будут участвовать в проекте «Северный поток-2». Во время европейского визита Манделкер также коснулась этой темы, сказав, что «мы позаботимся о том, чтобы Европа не зависела от российской энергии». Автор задаётся риторическим вопросом, о том, почему Вашингтон имеет право решать, с какими третьими странами должны торговать европейские предприятия. В своём недовольстве немецкая сторона также ссылается на слова Трампа, который говорил, что хочет импортировать в Европу американский сжиженный газ.