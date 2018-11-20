Süddeutsche Zeitung: для европейцев рубль не замена доллару

Кремль старательно пытается скинуть доллар с трона в сфере внешней торговли, но пока что с очень скромным успехом, пишет Süddeutsche Zeitung. Недавняя же инициатива министерства финансов России по предоставлению налоговых послаблений тем предприятиям, которые откажутся от американской валюты в пользу рубля, вообще «обречена на провал», считает немецкое издание.

Кремль всё более открыто борется с диктатом доллара, пишет Süddeutsche Zeitung. Министерство финансов России разрабатывает соответствующий план, и первые предприятия уже подключились к его реализации. Политтехнологи даже дали название новой стратегии: «дедолларизация». «Но сможет ли Кремль действительно скинуть с трона мировую валюту?», — задаётся вопросом автор статьи.

Каждый год в городе Сургут в Западной Сибири российская компания «Сургутнефтегаз» проводит встречи с западными партнёрами и заключает с ними контракты, продолжает издание. Сейчас там нулевая температура. Но переговоры прошли в прохладной обстановке по другой причине. Ведь концерн предложил западным партнёрам рассчитываться за нефть в евро, а не в долларах, на что гости отреагировали без особого энтузиазма.

Политические элиты России уже многие годы пытаются ослабить влияние доллара в сфере внешней торговли, но пока что с очень скромным успехом. Российские предприятия продолжают использовать американскую валюту, на которую приходится 70% экспортного оборота.

Поэтому теперь Кремль пытается «расковырять лак» на долларе на внешнеполитической арене, пишет издание. В сентябре глава Кремля Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин встретились на экономическом форуме во Владивостоке и там договорились о том, что будут больше торговать друг с другом в национальных валютах, то есть юанях и рублях. Схожих договорённостей Кремль хочет достичь с Ираном и Турцией, но на фоне экономических кризисов в этих странах такой жест скорее носит символический характер, считает автор.

Также министр финансов России Антон Силуанов работает над пакетом законов, который позволит предоставлять налоговые послабления тем предприятиям, которые откажутся от доллара в пользу рубля. Но этот план «обречён на провал», считает издание. Дело в том, что европейские клиенты вряд ли примут рубль как торговую валюту: его курс слишком сильно скачет. «Так что получается, что проще предрекать закат доллара, чем реально этого добиться», — заключает автор.