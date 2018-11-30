Spiegel: Меркель опоздает на саммит G20 из-за неисправности правительственного самолёта

Канцлер Германии не сможет вовремя прибыть на саммит «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Виной тому стала серьёзная техническая неисправность правительственного самолёта Германии: из-за полного отказа системы радиокоммуникации борт Меркель потерял связь с землёй и был вынужден совершить экстренную посадку в Кёльне.

Ангела Меркель пропустит открытие саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности правительственного самолёта «Конрад Аденауэр», пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, неполадки были более серьёзными, чем сообщалось до сих пор. Через час после вылета из Берлина на борту самолёта канцлера полностью перестала функционировать система радиосвязи с землёй. Такие ситуации в авиации считаются опасными, поэтому пилоты сразу приняли решение прервать полёт в Аргентину. Самолёт в этот момент находился над территорией Нидерландов, сообщается в статье.

Только с помощью спутникового телефона на борту правительственного самолёта экипажу удалось снова установить связь с диспетчером и договориться о посадке самолёта в аэропорту Кёльн-Бонн.

Подобный полный отказ всей коммуникационной системы, защищённой благодаря наличию вспомогательных систем, случается крайне редко, подчёркивает издание. После этой первой неполадки возникло множество дополнительных факторов, приведших к тому, что Меркель не смогла вовремя прибыть в Аргентину, чтобы принять участие в открытии саммита G20.

Обычно канцлеру и президенту Германии предоставляют другой самолёт на замену борта, на котором возникли технические неисправности, однако на то момент этот дополнительный самолёт находился в Берлине, а не в Кёльне. Лететь в Берлин без радиосвязи с землёй пилоты сочли слишком опасным.

Когда самолёт Меркель приземлился в Кёльне, произошёл ещё один неприятный инцидент. Из-за того что в аэропорту сейчас проводятся строительные работы, в тот момент были доступны только короткие посадочные полосы. Из-за этого самолёту канцлера пришлось применить ускоренное торможение. В связи с тем, что по пути из Берлина было израсходовано слишком мало керосина, а при подлёте к Кёльну нельзя было сбросить лишнее топливо из-за дефекта коммуникационной системы, посадочный вес самолёта был ещё слишком большим. В результате тормозная система сильно нагрелась, поэтому к месту пришлось вызвать пожарный экипаж, рассказывает Der Spiegel.

По данным немецкого журнала, ситуация была настолько опасной, что министра обороны Урсулу фон дер Ляйен проинформировали о происходящем уже после отказа системы радиосвязи. На протяжении нескольких часов она пыталась найти у других европейских партнёров самолёт для Меркель и организовать его прибытие — однако самолёты, способные преодолевать дальние дистанции и оснащённые для перелётов особо важных персон, в ЕС в дефиците, отмечается в статье.

Ангела Меркель провела ночь в отеле в Бонне. Там она высказалась по поводу инцидента: «После произошедшего я могу сказать, что была серьёзная неполадка». К счастью, на борту присутствовал прекрасный экипаж и крайне опытный пилот.

Как сообщает Der Spiegel, ранним утром в пятницу Меркель должна была вылететь другим самолётом немецкой авиации из Кёльна в Мадрид, а около 9 утра отправиться оттуда рейсовым самолётом Iberia в Буэнос-Айрес — однако к месту проведения саммита канцлер, как ожидается, прибудет лишь в 17:55.