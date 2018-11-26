DW: исторический день — Меркель с облегчением восприняла «расторжение брака» с Лондоном

На внеочередном заседании в Брюсселе главы государств и правительств ЕС поставили подписи под «договором о расторжении брака» и тем самым сказали британцам «грустное прощай», передаёт Deutsche Welle. По мнению же канцлера Германии Ангелы Меркель, день проведения саммита не только вошёл в историю, но и принёс «некоторое облегчение», подчёркивает журналист немецкого телеканала.

Европейский союз поставил подпись под «договором о расторжении брака» и тем самым сказал британцам «грустное прощай», пишет в статье на сайте Deutsche Welle журналист немецкого телеканала Бернд Ригерт.

«Это грустный день», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на продлившемся всего два часа внеочередном заседании глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. — Когда одна страна покидает союз, то это не повод для радости. Это трагедия».

Участники встречи на высшем уровне в Брюсселе единогласно одобрили договор о выходе Великобритании из состава Европейского союза и декларацию о будущих отношениях, поясняет журналист Deutsche Welle.

«Речь не шла о том, кто выиграл, а кто проиграл, — заверил, в свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск. — Мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше».

«Сейчас не время открывать шампанское. Как многие из вас знают, развод простым не бывает», — добавил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

А вот по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, день проведения встречи и вовсе был историческим, подчёркивает автор статьи Бернд Ригерт.

«Царит печаль, но в то же время и некоторое облегчение», — отметила глава немецкого правительства в ходе пресс-конференции по окончанию саммита.

Дело в том, что на внеочередном заседании в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза, по словам Ангелы Меркель, совершили беспрецедентный «дипломатический пируэт», ведь им удалось принять во внимание интересы всех сторон.