DW: исторический день — Меркель с облегчением восприняла «расторжение брака» с Лондоном
Европейский союз поставил подпись под «договором о расторжении брака» и тем самым сказал британцам «грустное прощай», пишет в статье на сайте Deutsche Welle журналист немецкого телеканала Бернд Ригерт.
«Это грустный день», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на продлившемся всего два часа внеочередном заседании глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. — Когда одна страна покидает союз, то это не повод для радости. Это трагедия».
Участники встречи на высшем уровне в Брюсселе единогласно одобрили договор о выходе Великобритании из состава Европейского союза и декларацию о будущих отношениях, поясняет журналист Deutsche Welle.
«Речь не шла о том, кто выиграл, а кто проиграл, — заверил, в свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск. — Мы останемся друзьями до конца наших дней и на один день дольше».
«Сейчас не время открывать шампанское. Как многие из вас знают, развод простым не бывает», — добавил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
А вот по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, день проведения встречи и вовсе был историческим, подчёркивает автор статьи Бернд Ригерт.
«Царит печаль, но в то же время и некоторое облегчение», — отметила глава немецкого правительства в ходе пресс-конференции по окончанию саммита.
Дело в том, что на внеочередном заседании в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза, по словам Ангелы Меркель, совершили беспрецедентный «дипломатический пируэт», ведь им удалось принять во внимание интересы всех сторон.
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