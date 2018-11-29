Welt: Меркель попросила Киев «быть умным» и обещала поговорить с Путиным

Канцлер Германии настаивает на мирном урегулировании разногласий между Украиной и Россией, пишет немецкая газета Die Welt. Правительство в Киеве Меркель призвала «быть умным» и решить проблему, действуя разумно и посредством переговоров, потому что военного решения в данном случае быть не может. В качестве основного инструмента воздействия на Россию Меркель назвала санкции, а также пообещала обсудить ситуацию с Владимиром Путиным на саммите G20.

Канцлер Германии Ангела Меркель резко раскритиковала действия России в Азовском море и осудила задержание украинских матросов после конфликта в Керченском проливе, сообщает немецкая газета Die Welt.

На открытии третьего немецко-украинского экономического форума, где также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Меркель заявила о необходимости позаботиться о том, чтобы украинские моряки были освобождены. При этом Киев она попросила «быть умным», цитирует издание.

Как подчеркнула канцлер Германии, «мы обязаны стоять за то, что мы однажды пообещали». При этом она имела в виду гарантии независимости Украины, которые ей пообещал Запад, поясняет немецкая газета.

В то же время, Меркель настаивала на необходимости мирного урегулирования конфликта. «Мы знаем, что мы можем разрешать проблемы только разумно и только в разговоре друг с другом, потому что для всех этих разногласий нет никакого военного решения», — напомнила канцлер.

Она рассказала, что многие представители экономических кругов Германии стремятся к восстановлению хороших отношений с Россией и считают, что санкции должны быть сняты. «Но это дело принципа. Посредством санкций мы можем что-то разъяснить», — считает глава немецкого правительства. У стран есть право на свой собственный путь развития, не зависимый от России, отметила она.

После провозглашения независимости Украина отказалась от ядерного оружия — по словам Меркель, «чтобы показать, что она хочет быть частью решения». У населения Украины есть право на безопасную жизнь на территории их государства. По замечанию канцлера, украинский город Мариуполь на Азовском море зависим от связей с внешним миром. Со времени организованного Россией строительства моста через Керченский пролив условия для судоходства ухудшились, «несмотря на существующие договора».

Меркель потребовала освобождения украинских матросов, предоставления всех фактов и прекращения изоляции Мариуполя. «Я буду говорить об этом с российским президентом на саммите G20», — пообещала она.

Несмотря на обострение конфликта с Россией, Украина надеется на инвестиции со стороны немецких предприятий, сообщает Die Welt. По словам премьер-министра Украины Гройсмана, Германия является на его страны стратегическим партнёром. Он поблагодарил Меркель за её «твёрдую позицию» и поддержку территориальной целостности Украины. Согласно заявлению Гройсмана, в Азовском море его страна противостоит «российской агрессии», и такое «может случиться повсюду».

Как отмечает издание, в четверг Меркель попросили о помощи с разных сторон: президент США Дональд Трамп также высказался за то, чтобы она подключилась к урегулированию конфликта. Украинский президент Пётр Порошенко тоже приветствует участие Меркель в разрешении ситуации, сообщает немецкая газета Die Welt.