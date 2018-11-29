Польский историк: Россия будет резать Украину как торт — по кусочкам

По мнению польского историка Лешека Петшака, инцидент в Керченском проливе — это провокация России, на которой она не остановится. В интервью Radiо Maryja он заявил, что Россия, конечно, не в силах довести Украину до краха, но она способна отрезать от неё по кусочку — как от торта.

В воскресенье утром россияне задержали украинские корабли на Азовском море. И это не первый подобный инцидент со стороны России. «Дело шло к инциденту, в результате которого украинские корабли были обстреляны, а в последствии задержаны. Россия посчитала действия украинцев в Азовском море нарушением территориальных вод. Я напомню, что в 2014 году имел место похожий инцидент в Балтийском море, где был занят литовский катер», — заявил в интервью Radiо Maryja польский историк Лешек Петшак.

В беседе с радиостанцией он отметил, что своими действиями Россия стремится постепенно присваивать новые территории Украины.

«Украина не является членом ни ЕС, ни НАТО, следовательно, Россия будет

стараться всё чаще провоцировать инциденты. Я думаю, что Россия не сумеет довести Украину до краха, но нужно предвидеть такой сценарий, согласно которому Россия будет резать Украину по кусочкам — как торт», — подчеркнул Лешек Петшак.

Россияне проводят экспансию не только в Азовском море. Они, уверен историк, действуют аналогичным образом и в других акваториях. «Кроме Азовского моря для россиян большое значение имеет также Чёрное море, в котором они всё сильнее отмечают своё присутствие. Уже сейчас говорится о том, что они в состоянии осуществить успешную атаку на любого противника на более 90 % поверхности этой акватории. Очередное место — это Балтийское море. Инцидент с литовским катером не был единственным на этом море», — резюмировал в интервью Radiо Maryja Лешек Петшак.