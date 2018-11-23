Gazeta Wyborcza: польские власти обошли стороной годовщину «майдана»

Спустя пять лет можно сказать, что уже немного подзабытый киевский «майдан» — это самый большой успех польской политики на восточном направлении, ведь в определенной степени именно благодаря Польше Украина избрала прозападный, а не пророссийский курс, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский. При этом он обращает внимание на то, что сегодня официальная Варшава предпочла проигнорировать эту годовщину.

Ровно пять лет тому назад группы молодых людей начали протесты в Киеве, потому что президент Виктор Янукович отказался подписывать Договор об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом начался второй «майдан», который хоть и закончился кровопролитием, навсегда изменил Украину, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.

В среду в наполненном зрителями зале на одной из главных улиц Варшавы Наталия Панченко из фонда «Евромайдан» благодарила поляков за помощь для братьев украинцев. «Мы сражались за свободу, потому что мы должны были это делать. Я сама задумываюсь на тем, почему поляки оставляли работу, семьи и приезжали нам помогать», — говорила Панченко и добавляла, что ей всегда давало надежду то, что рядом с собой она видела людей с польскими флагами.

Спустя пять лет можно сказать, что уже несколько забытый киевский «майдан» — это самый большой успех польской политики на восточном направлении. Ради независимости и суверенитета Украины и попытки вырвать её из сферы влияния России к процессу подключались президенты Польши: Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский, и даже Анджей Дуда пробовал это сделать в начале своего президентского срока . «Среди прочего благодаря Польше Украина избрала прозападное, а не пророссийское направление развития», — подчёркивает автор.

«Майдан» для поляков стал также опытом, объединяющим поколения. Не обращая внимания на политические различия, они спешили с помощью Украине, собирали пожертвования, лечили раненных или просто-напросто принимали участие в протестах. На Майдане фотографировались и Ярослав Качиньский, и Павел Кукиз — инициатор разрушающего взаимоотношения закона об Институте национальной памяти, который оскорбляет украинцев, напоминает Вронский.

В среду посол Украины в Польше Андрей Дещица подчёркнул, что уже пять лет как Украина находится на другом этапе своей истории. Она подписала Договор об ассоциации с Европейским союзом, был введен безвизовый режим с ЕС и запущены программы помощи.

В свою очередь бывший премьер-министр Польши Лешек Бальцерович, который на протяжении года помогал Украине, заявил, что превращение соседа в прозападное общество это самый большой успех внешней политики Европейского союза. Он объяснил, насколько отличной от польской является модель украинских перемен, и какое значение для Польши имеет Украина, которая сражается в войне с Россией, рассказывает автор.

Однако на встрече не было ни одного представителя правительства или кого-либо, кто был бы близок к правительству партии «Право и справедливость». «Власть в очередной раз забыла об Украине», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Павел Вронский.