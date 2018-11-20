Wprost: Ющенко объяснил полякам, почему Бандера — герой, и призвал дружить против России

Экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью Wprost, что слухи о том, будто он приторговывает по выходным на блошином рынке Киева — это «забавное недоразумение». По словам Ющенко, он не планирует активное возвращение на политическую арену, но считает своим долгом поддерживать курс Украины на Запад. Он также призвал Польшу к примирению и подчеркнул, что Европа должна солидарно отвечать на любую «агрессию» со стороны России, говорится в статье.

В 2005 году польский еженедельник Wprost назвал Виктора Ющенко «Человеком года», поскольку тогда он был «самым популярным украинцем» в Польше — однако недавно польский интернет облетела новость, что бывший президент Украины начал торговать на блошином рынке, вместе с соответствующей фотографией.

Как рассказал сам Ющенко в беседе с журналистами Wprost, он на самом деле регулярно посещает по выходным киевский блошиный рынок и активно общается там с продавцами. Но делает это исключительно для того, чтобы собирать архивные материалы и вещи людей, которые внесли вклад в формирование украинского народа и государства, а затем передаёт их в украинский этнографический музей, который начал создаваться недавно под его личным патронатом. «На рынке, как вы видите, я не торгую, это всё забавное недоразумение», — заверил политик.

В то же время Ющенко подчеркнул, что по-прежнему занимается политикой. «Правда такова, что если человек один раз попал в политику, уйти из неё он не может. Так как я был президентом, у меня есть свой институт, который занимается внешнеполитической проблематикой. Я езжу на международные конференции, на которых часто встречаюсь в том числе и с бывшими польскими лидерами. У экс-главы государства насыщенная жизнь, заодно в ней нет тех ограничений, которые накладывает официальный пост», — рассказал он в интервью Wprost.

По словам экс-президента, он не планирует активное возвращение на политическую арену, но считает своим долгом поддерживать курс Украины на Запад, как это ранее сделала Польша: «Истоком современного политического курса Украины послужила «оранжевая революция» 2005 года, и моя обязанность — этот курс поддерживать. Основная его идея — последовательное движение на Запад. Я не скрываю, что примером для меня служит Польша 1990-х годов, ваш процесс возрождения политической, общественной и культурной жизни. Я бы хотел, чтобы Украина шла тем же путём».

Если в 1990-м году примерно три четверти украинцев высказывались за то, чтобы остаться в Советском Союзе, то сейчас «такое же количество людей выступает за интеграцию с ЕС», подчёркивается в статье. По мнению Ющенко, этому способствовала «российская агрессия» 2014 года, которая «сильнее сплотила» украинцев и поменяла их отношение к европейцам: «Украинский народ, в конце концов, понял, кто враг, а кто друг». Если в 2005 году за вступление Украины в НАТО высказывались всего 14% граждан, то сейчас такую позицию занимает уже большинство, заверил бывший президент:

«Уровень симпатий к Западу за весь период независимого существования нашей страны ещё никогда не был таким высоким. Российская оккупация вопреки тому, к чему стремился Путин, активизировала процессы формирования украинского народа. Мы уже завершили десоветизацию, а сейчас приступили к активной дерусификации Украины». Как рассказал Ющенко, с этой целью в его стране уже переименовали тысячи улиц в разных городах, чтобы их названия «отсылали к нашей, а не чужой исторической памяти». По его словам, отношение людей к языку тоже меняется, и растёт доля тех, кто пользуется украинским.

«Украинцы становятся европейским народом», — отметил политик в интервью Wprost. В то же время он признал, что если в 2005 году отношения Украины и Польши были очень тёплыми, то сейчас в этой сфере наблюдается регресс. «Наши страны напоминают семьи, живущие бок о бок уже не первое поколение. Кто-то украл у кого-то курицу, кто-то потравил кому-то поле, никто уже не может вспомнить, кто был первым, но каждый чувствует себя обиженным», — пояснил Ющенко. По его мнению, единственный оптимальный выход из такой ситуации — это «попросить друг у друга прощения за всё, перестать ворошить прошлое и двигаться дальше», чтобы снова прийти к согласию.

Однако многим полякам сложно понять, почему Степана Бандеру, от действий которого страдал польский народ, официально провозгласили героем Украины — причём такое решение принимал сам Ющенко, когда занимал пост президента, или почему МИД Украины предложил перевезти его останки из Мюнхена и перезахоронить в национальном пантеоне, подчёркивается в статье.

По мнению Ющенко, полякам трудно это понять из-за разных исторических обстоятельств: «Пожалуйста, поймите: мы не восхваляем Бандеру как человека, боровшегося против поляков! Для нас это герой борьбы за независимость Украины. Культ Бандеры не имеет антипольской направленности, однако он играет важную роль для будущего нашей страны. Полякам сложно это понять, ведь ваш народ — единое целое. Конечно, вы можете расходиться во мнениях, и это совершенно нормально, но вы говорите на одном языке, у вас есть общая вера, вы знаете, каковы ваши корни. У украинцев все сложнее. Поляки говорят по-польски, а многие украинцы до сих пор владеют только русским. Даже в судах, парламенте или государственных учреждениях не всегда можно объясниться на украинском», — рассказал политик в беседе с польскими журналистами.

Как полагает Ющенко, нынешние разногласия между Киевом и Варшавой обострились в результате тайных «операций» России: «Простите за прямоту, но события, которые мы в последние два года наблюдали в польско-украинских отношениях, — это успех Москвы, результат операции Кремля. Я не понимаю того, что происходит сейчас между Польшей и Украиной, не понимаю того, что происходит у вас в стране».

Экс-президент также напомнил журналистам о своей былой дружбе с польским лидером Лехом Качиньским: «Я помню Польшу в роли лидера Восточно-Центральной Европы, помню времена, когда мы вместе с моим другом Лехом Качиньским выстраивали общую европейскую политику. Качиньский был человеком, который смотрел в будущее. Он любил подсчитывать, сколько людей живёт в нашей части Европы, складывая население Польши, Болгарии, Словакии и так далее. Иногда он забывал, сколько народа живёт сейчас на Украине, и уточнял эту цифру у меня. Он хотел показать, что мы можем стать очень серьёзной силой, способной влиять на направление, в котором движется Европа. Он предпочитал считать живых людей, а не жертв».

Однако теперь Польша отходит от этого и больше не чувствует потребности формировать концепцию восточной политики, отметил украинский политик: «Программа «Восточное партнёрство» фактически остановлена. Польша прекратила сотрудничество с Украиной, Белоруссией, Азербайджаном или Молдавией. Варшава, а в итоге вся Европа, будто бы забыла об их существовании».

При этом Европа, по его мнению, не осознаёт до конца, «какую геополитическую угрозу представляет для неё Путин», и не может ответить на вызов, который бросила ей Россия. На востоке Европы сейчас тлеют шесть вооружённых конфликтов: в Нагорном Карабахе, в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Донбассе и в Крыму, причём «агрессором везде выступает Россия», подчеркнул Ющенко. «Так что я обращаюсь не только к полякам, но и к испанцам, португальцам и всем остальным жителям Европы: не спрашивайте, по ком звонит колокол, ведь он звонит по вам, по всему нашему континенту», — предостерёг он в интервью Wprost.

Экс-президент также напомнил, что «в оккупированном Донбассе» продолжают вести бизнес и польские, и даже украинские компании, и это свидетельствует о том, что «дефицит солидарности наблюдается как на украинском, так и на международном уровне». По его мнению, Европе пора осознать, что с каждым закупаемым кубометром российского газа или литром нефти она «финансирует конфликты на Украине, в Грузии, в Азербайджане», пока Россия продаёт более 80% нефти и газа на Запад. «Украинский конфликт продолжается вот уже пять лет, мы утратили семь территорий, на востоке продолжают гибнуть наши парни. А Европа? Она остаётся стабильной и радуется своему экономическому росту, ежедневно снабжая средствами агрессора. Сколько ещё должно погибнуть людей, чтобы об этом кто-то задумался?», — подчеркнул Ющенко в беседе с польскими журналистами.

Он также предостерёг о том, что угроза войны для всей Европы стала реальной: «Сейчас не обязательно иметь границу с Россией, чтобы подвергнуться нападению — ведь гибридный конфликт можно вести на расстоянии, совершая атаки на информационные системы, влияя на исход выборов, распространяя фальшивые новости. Вы помните, как «зелёные человечки» входили в Крым? В будущем они могут появиться в любой стране мира». По мнению Ющенко, именно Украина сейчас играет «ключевую роль» в безопасности всей Европы: «Без Украины каждый региональный проект Путина, выступающий элементом его имперских планов, будет обречён на провал». В то же время попытки Москвы завоевать мировое лидерство на деле бесперспективны, уверен украинский политик: «Россия претендует на то, чтобы стать вторым мировым лидером после США, но по размеру ВВП уступает Голландии. Для государства с имперскими амбициями это несерьёзно. Неудивительно, что Москва больше всего боится нашей солидарности и единства, с которыми, к сожалению, у западного мира возникают проблемы».

Примером такой солидарности послужила жёсткая реакция Запада на отравление Сергея Скрипаля, заявил Ющенко: «Она меня очень обрадовала. Одновременно я задумался, что было бы, если бы мир так же жёстко отреагировал на оккупацию Крыма? Возможно, Россия не стала бы захватывать Донбасс. История Скрипаля показала, что когда мы говорим в один голос, агрессор отступает на шаг назад». Не случайно Качиньский в своё время тоже много говорил о том, что на действия России нужно отвечать солидарно, отмечается в статье. «Лех Качиньский был последним выдающимся лидером Восточно-Центральной Европы, который понимал, какая важная международная миссия возложена на Польшу в нашей части континента», — подчеркнул украинский политик.

По его мнению, несмотря на все возникающие сложности, необходимо продолжать аналогичный курс «на сближение польского и украинского народов», чтобы сообща стать сильнее. «Политики могут ссориться, но простые люди стали ближе друг к другу. Недавно я был в Египте и за завтраком в ресторане услышал, как кто-то говорит по-польски. За соседним столиком сидела пара поляков. Это были совершенно незнакомые люди, но они подошли ко мне и мы обнялись. Наши народы проделали на самом деле долгий путь, чтобы достичь такого уровня межчеловеческих отношений. Это должно послужить примером для других народов, в том числе для россиян. Сейчас у России нет перспектив вступить на путь примирения. Империи на это не способны, а вот с демократическими государствами, к счастью, дело обстоит иначе», — заключил Ющенко в интервью Wprost.