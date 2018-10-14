СТРАНА.ua: Ющенко признал, что для Киева отношения с Москвой стратегически важны

В недавнем интервью Виктор Ющенко назвал стратегическими важными отношения Киева с Москвой. Однако, по словам экс-президента Украины, в нынешних обстоятельствах Петра Порошенко могут не понять, если он начнёт добиваться улучшения экономических и деловых связей с Россией, передаёт «Страна.ua».
Виктор Ющенко считает отношения Киева с Москвой стратегически важными. Такое мнение экс-президент Украины высказал в недавнем интервью белорусскому телеканалу, передаёт «Страна.ua».
Политик не исключил, что в будущем «при определённых благоприятных условиях» вопрос развития российско-украинских отношений может быть вынесен на повестку дня. «Но в сегодняшних обстоятельствах не поймут президента, если он будет развивать экономические и деловые отношения с Россией», — отметил Ющенко.
Бывший президент признался, что считает себя европейцем по убеждениям. Однако после избрания это не помешало ему совершить первый визит в российскую столицу. «Я пробовал своей нации пояснить, что если ты любишь свою страну, то должен понимать, что украинский интерес находится не только на западе, но и на севере, и на востоке, и на юге. И если ты желаешь процветания своей нации, то ты должен нести ответственность, разрабатывать соответствующую политику, в том числе, в сторону России», — заявил он.
Ющенко также напомнил, что в России находится много украинских интересов, которые надо развивать. Кроме того, по его словам, в стране проживает большое количество украинцев, обращает внимание издание.
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