Экс-глава СБУ: нет ни одного юридического доказательства отравления Ющенко

Бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что нет ни одного юридического факта, который бы подтверждал отравление экс-президента Украины Виктора Ющенко. Как пишет «СТРАНА.ua», Смешко также отметил, что в данном деле до сих пор существует масса вопросов.
В деле отравления экс-президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году есть масса вопросов и сейчас нет ни одного юридического доказательства, подтверждающего отравление. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко.
«Вся система информации, которая сейчас у меня есть, позволяет сделать вывод, что ответ на этот вопрос отрицательный. Для меня масса вопросов по этому делу. Почему он не прошёл обследование в Австрии и там не прошёл экспертизу, которая бы была официально признана? Я не знаю ни одного юридического факта, который бы подтверждал отравление», — рассказал Смешко, отвечая на вопрос, был ли отравлен Виктор Ющенко.
Кроме того, в ответ на вопрос, остаётся ли менеджмент украинских спецслужб до сих пор советским, Смешко частично ответил утвердительно.
«В определённой степени — да. За это время мы взяли не очень много нового. Мы брали, но всегда были откаты назад. Даже после 2005 года политические назначения вымыли десятки тысяч профессионалов среднего звена, которые уже были более-менее обучены. Это потеря», — считает Смешко.
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