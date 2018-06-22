Le Figaro: «символ оранжевой революции» Тимошенко нацелилась на президентское кресло

Бывший премьер-министр и спорная фигура в украинской политике Юлия Тимошенко объявила во вторник о своём намерении участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году, сообщает Le Figaro. Это повод вспомнить о «поразительной судьбе» скандальной украинской политической фигуры.

«Юлия Тимошенко — это сложная история, замешанная на газовой торговле, российских контрактах, революции, коррупции, голодовке, подтасованных выборах и тюрьме», — пишет французская газета Le Figaro, отмечая, что эта «восточноевропейская сага» с её тысячей интриг вполне могла бы сойти за сценарий очередного романа о Джеймсе Бонде. Сегодня этот роман получил продолжение: во вторник Тимошенко объявила о своём намерении баллотироваться в президенты Украины на предстоящих в 2019 году выборах.

«Её называли харизматиком, популисткой, коррупционеркой и революционеркой», — напоминает издание. Эту амбициозную, сложную натуру, последовательно превращавшуюся из революционерки в предпринимателя, миллиардера, министра, «политическую заключённую», некоторые считают «Путиным в юбке».

Тимошенко родилась в 1960 году в «русскоязычной» части Украины, позднее вышла замуж за сына советского партийного работника и начала карьеру предпринимателя, открыв видеопрокат. После распада СССР она заработала миллиарды, став монополистом в сфере поставок российского газа на Украину, заработала прозвище «газовой принцессы», а в 1999 году была назначена на пост министра энергетики Украины — что послужило причиной её первого заключения в тюрьму на несколько недель по обвинению в контрабанде.

«В 2004 году на майдане, в разгар политического кризиса Юлия Тимошенко впервые успешно реализовала своё политическое наступление, став символом «оранжевой революции», — отмечает издание, вспоминая, как Тимошенко «дни и ночи напролёт» агитировала за кандидата в президенты Виктора Ющенко, несмотря на то, что сама она годами вела дела с Россией. Именно тогда Юлия выкрасила свои от природы тёмные волосы и заплела их в косу, представ в образе «украинской сельской учительницы». Неудивительно, что после своего избрания на пост Виктор Ющенко назначил её премьер-министром.

«Однако политические союзы на Украине не длятся долго», — замечает автор статьи. Спустя несколько месяцев «харизматичный политик» отправлена в отставку. Возвратившись на политическую арену в 2007 году после победы на парламентских выборах, Тимошенко улаживает разногласия украинских властей с российскими из-за поставок газа и подписывает несколько энергетических соглашений с Владимиром Путиным — что становится причиной её второго тюремного заключения в 2010 году. На этот раз Тимошенко провела в тюрьме 930 дней, на протяжении которых «газовая принцесса» не устаёт критиковать использование правосудия в качестве политического инструмента и устраивает голодовку.

В 2014 году она снова «эффектно» вернулась на киевский майдан. Её «зажигательные речи» волновали толпу даже несмотря на то, что сама Тимошенко находилась в инвалидном кресле. Однако выборы она всё же проиграла.

«После четырёх лет молчания Юлия Тимошенко не сдаётся», — заключает газета, добавляя, что следующую серию этой драмы мы увидим на президентских выборах — 31 мая 2019 года.