1+1: Тимошенко предложила превратить Украину в парламентскую республику

На политическом форуме в Киеве лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить форму правления на Украине, сделав её республикой «канцелярского типа». Экс-глава правительства считает, что реализация этой идеи приведёт к перезагрузке власти и страны, передаёт «1+1».

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко организовала политический форум в Киеве. Хотя официально мероприятие не называли предвыборным, на нём обсуждался новый курс для страны, сообщает «1+1».

Как отмечается в статье, Тимошенко появилась на форуме без косы, в скромном сером костюме, но на высоких каблуках. «Я не буду вас агитировать и точно не буду вас призывать вступать в партию. Но если кто-то захочет после форума вступить – печати и пустые бланки у меня есть», — заверила дважды премьер-министр.

Тимошенко два часа «без суфлёра и усталости» рассказывала о своём видении будущего Украины. Она предложила всенародно голосовать за «моральных авторитетов нации», дать людям право законодательной инициативы и сделать из страны парламентскую республику, чтобы выбирать президента по-новому.

«Парламентская форма правления канцлерского типа. При баллотировании в парламент во главе списка становится кандидат на пост канцлера, и люди голосуют одновременно за кандидата на канцлера и за партийный список», — пояснила она.

«Если президентом станет очередной Янукович, то он и программы соответствующие будет реализовывать. А если мы сможем сплотиться, реально перезагрузить власть, перезагрузить страну — я, как лидер команды, гарантирую реализацию. И я подозреваю, что новый избранный президент не доработает свой срок, так как будет введена новая конституция одновременно с досрочными выборами парламента», — добавила Тимошенко. При этом о своих президентских или канцлерских амбициях она ни разу напрямую не упомянула.

Между тем, по словам «1+1», главной неожиданностью форума стало появление на сцене молодого человека с цветами. Он прервал Тимошенко, подарил букет, поцеловал её и начал раздеваться. В кулуарах он представился Максимом Ярыгиным и рассказал, что означали нарисованные на его теле символы. «Я её люблю, уважаю, как человека. Но она идёт не туда. Боюсь, что курс будет только вниз», — заявил журналистам мужчина.