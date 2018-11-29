Вести: Гройсман рассказал украинцам, как пережить военное положение

Владимир Гройсман посоветовал украинцам не обращать внимания на военное положение и жить обычной жизнью. Однако, как пишут «Вести», он призвал граждан страны быть готовыми к отражению агрессии «врага, который ещё недавно был соседом».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что понимает чувства украинцев в связи с введением в стране военного положения. Как пишут «Вести», он также также посоветовал им, как пережить ближайшие 30 дней.

«Я понимаю, что такое решение воспринимается людьми очень сложно, я понимаю, что чувствуют простые люди, когда они слышат, что введён такой специальный режим», — сказал он, открывая заседание правительства.

«Всё то, что касается граждан, — живите обычной жизнью. Работайте, учитесь, рожайте. Я глубоко убежден, что через 30 дней у нас будут все основания не продлевать решение о военном положении, и всё будет нормально. Но мы также понимаем, что всегда должны быть готовы отразить агрессию нашего врага, который ещё недавно был нашим соседом», — добавил Гройсман.

Как отмечает издание, тем временем в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали о текущем запасе продуктов в стране и что будет с их количеством на время военного положения. Первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк заверил, что продукции достаточно, она доступна в любой момент. Если же возникнет спекуляция на ценах — чиновники пообещали принять меры.