Глава Пентагона: после захвата украинских кораблей слову России нельзя верить

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, захватив три корабля украинских ВМС в Азовском море, Москва нарушила условия договора с Киевом. Этот инцидент, по словам главы Пентагона, показывает, что в настоящий момент российские власти не держат своё слово, передаёт CNN.

ЖУРНАЛИСТ: Министр, Украина и серая война, которая там идёт. Ситуация обострилась после захвата кораблей (в Азовском море. — ИноТВ). Что вы скажете этим людям? И каковы дальнейшие шаги Соединённых Штатов, НАТО и Европы?

ДЖЕЙМС МЭТТИС, министр обороны США: Генеральный секретарь (НАТО. — ИноТВ) высказался по этому вопросу. Наш госсекретарь, отвечающий за внешнюю политику, высказался по этому поводу. Очевидно, что это было вопиющим нарушением международного права. Я думаю, это было небрежным использованием силы. Она (Россия. — ИноТВ) задержала украинских моряков.

В действительности это было неуважением к решению такого рода проблем, если у них они имелись. И если учесть, что существует договор между двумя эти странами, который должен был не допустить того, что произошло, то это просто показывает, что сейчас слову России нельзя верить.

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN: Как вы считаете, нужна ли какая-то военная…

ДЖЕЙМС МЭТТИС: Нам нужно идти. Нам нужно идти.

БАРБАРА СТАРР: Сэр, на ваш взгляд, стоит ли США устроить демонстрацию военной силы?

ДЖЕЙМС МЭТТИС: Нет, не сейчас.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2018 года.