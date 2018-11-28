CNN: Порошенко предупредил об угрозе полномасштабного конфликта с Россией

После инцидента в Керченском проливе Киеву грозит «полномасштабная война» с Москвой. Об этом в телеинтервью заявил украинский президент Пётр Порошенко. Кроме того, он объяснил ввод военного положения в стране «кардинальным ростом» российского военного присутствия вдоль границы, передаёт CNN.

Президент Украины сообщил, что он опасается полномасштабной конфронтации с Россией. Это заявление Пётр Порошенко сделал после «столкновения» военных кораблей двух стран в Азовском море, передаёт CNN.

В своём телеинтервью Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе «чрезвычайным событием». «Официально, без всякого срыва шевронов, без «зелёных человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооружённых сил Украины», — отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, количество российских подразделений вдоль границы с Украиной «кардинально возросло». «И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — подчеркнул Порошенко.

Ранее в интервью CNN украинский лидер утверждал, что после происшествия ему позвонил госсекретарь Майк Помпео. По словам Порошенко, американский политик якобы пообещал оказать Киеву «всестороннюю помощь, включая военную», в его противостоянии с Москвой.

Украинский лидер также признался, что его правительство рассматривает возможность запретить россиянам посещать Украину во время действия военного положения. Накануне Верховная рада проголосовала за введение этого особого режима в нескольких областях страны на 30-дневный срок, напоминает американский телеканал.

Москва и Киев предлагают противоположные версии случившегося, обвиняя друг друга в нарушении морского права. Между тем, по договору 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами и России, и Украины, обращает внимание CNN.