France 2: образ военачальника укрепит позиции Порошенко перед тяжёлыми выборами

Через четыре месяца на Украине должны пройти выборы, которые для украинского президента Петра Порошенко могут стать очень тяжёлыми, передаёт France 2. Поэтому образ военачальника, который он сейчас взял на вооружение в связи с конфликтом вокруг украинских кораблей в Керченском проливе, может укрепить его позиции.

Между Россией и Украиной страсти накаляются. В Чёрном море в Керченском проливе Москва захватила три украинских военных корабля. Ранены были шесть моряков. Сегодня должно пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН. На прямой связи с нами Доминик Дерда из Москвы. Здравствуйте. На самом ли деле это серьёзное происшествие между двумя странами?

ДОМИНИК ДЕРДА, корреспондент France 2 в Москве: В этом маленьком Азовском море, зажатом между Донбассом на востоке Украины, где идёт война, и Крымом, который в марте 2014 года аннексировала Россия, напряжённость растёт уже давно. Россия, не задумываясь, попыталась вразумить три украинских корабля.

Цель Кремля — показать, что только Россия может править в своих водах. Это послание Киеву, но также и его союзникам на Западе: Соединённым Штатам Америки и Европейскому союзу. Эта демонстрация силы для Владимира Путина имеет также внутриполитическое значение. Его популярность сильно падает после переизбрания в марте этого года.

Что же касается украинского президента Петра Порошенко, то появление в виде военачальника лишь укрепит его президентские позиции за четыре месяца до выборов, которые для него обещают стать тяжёлыми.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.