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УП: Украина просит у ЕС новые санкции против России

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Украина попросила ЕС ввести новые санкции против России из-за обострения ситуации в Керченском проливе и Азовском море. Как передаёт «Украинская правда», посол Украины в ЕС Николай Точицкий призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять данный вопрос на заседании совета иностранных дел.
УП: Украина просит у ЕС новые санкции против России
Reuters

Украина призывает Европейский союз отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций. Как передаёт «Украинская правда», об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своём Twitter.

«Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабля захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко», — заявил посол.

Он также призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел.

«Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиющие использование военной силы Россией в Азовском море. Что ещё должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкий и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины», — добавил Точицкий.

 
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