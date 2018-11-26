Welt (TV)

Welt: провокация в Керченском проливе даст «непопулярному» Порошенко отсрочку от выборов

Материал представлен в переводе ИноТВ
После событий в Керченском проливе Киев пригрозил ввести военное положение в стране, сообщает Welt. Это приведёт к ограничению гражданских прав и свободы слова, а также позволит президенту Петру Порошенко отсрочить выборы. Ведь сейчас у него очень низкие рейтинги, подчёркивает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Давайте обсудим ситуацию. С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Кристоф, как Россия объясняет то, что там (в Керченском проливе. — ИноТВ) появились украинские корабли?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Россияне говорят, что цель этой украинской акции очевидна. Это провокация. Они просто искали предлог для того, чтобы ввести военное положение. Причиной этому послужили предстоящие выборы украинского президента в марте 2019 года и низкая популярность Порошенко. Теперь с помощью военного положения он пытается отсрочить выборы, чтобы остаться у власти. Такие обвинения предъявляет Москва. Киев же всё отрицает и говорит о российской агрессии в Керченском проливе.

Кристоф, если украинский парламент сегодня действительно введёт военное положение, что это будет конкретно означать?

КРИСТОФ ВАННЕР: Во-первых, это означает, что украинские войска будут приведены в полную боевую готовность. Это означает, что резервисты будут мобилизованы. Также, возможно, будут ограничены гражданские права и свобода слова. И, конечно же, это означает, что выборы в марте 2019 года, о которых я только что говорил, будут отсрочены и Порошенко сможет остаться у власти. Хочу подчеркнуть, что на Украине украинский президент сейчас совсем непопулярен.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Welt (TV) Германия Европа
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