FAZ: Берлин должен срочно остановить «Северный поток — 2» во избежание «громких фейерверков» на Украине

После событий в Керченском проливе Берлин должен «в срочном порядке» остановить строительство «Северного потока — 2», пишет Frankfurter Allgemeine. Россия по-прежнему зависит от украинских газотранспортных путей, и если всё так и останется, Москва не сможет себе позволить устраивать «слишком громкие фейерверки» на Украине, констатирует немецкое издание.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев Российская Федерация «накаляет ситуацию» в Азовском море, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«У России вошло в привычку придираться к торговым кораблям, и она всё более откровенно пытается осуществлять военный контроль над Азовским морем. Тем самым Москва берёт прифронтовые территории на юго-востоке Украины в удушающий экономический и военный захват, что может быть подготовкой к новому этапу дестабилизации региона», — считает автор статьи Райнхард Везер.

Последние же события в Керченском проливе, по мнению журналиста Frankfurter Allgemeine, — не что иное, как яркое свидетельство того, что «свою войну против Украины Владимир Путин ещё не закончил».

В свою очередь, Германия, продолжает Везер, хочет стать посредником между Россией и Украиной, чтобы не допустить дальнейшего роста напряжённости. На этом Берлин, однако, ни в коем случае не должен останавливаться, подчёркивает автор статьи.

Журналист немецкой газеты призывает федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель «в срочном порядке» остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

«Россия экспортирует свой газ в Европу и до сих пор зависит от украинских транспортных путей. Если всё именно так и останется, Кремль не сможет себе позволить устраивать слишком громкие фейерверки на Украине. Стоит только запустить «Северный поток — 2» в эксплуатацию, как это ограничение спадёт», — предупреждает автор статьи Райнхард Везер.