Tagesspiegel: после «нового нападения» на Украину Европа должна указать России границы дозволенного
Тревожные сообщения поступают из черноморского региона. События в Керченском проливе ознаменовали начало нового этапа в войне, которую «Кремль негласно ведёт на Украине вот уже четыре года», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Годами Москва утверждала, что не имеет никакого отношения к войне на Украине. Запад же, в свою очередь, практически ничего с этим не делал, отмечает автор статьи Клаудия фон Зальцен.
«Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон, ни тем более Дональд Трамп публично не требовали от Владимира Путина вывести своих бойцов с Восточной Украины и наконец-то положить конец нападкам на суверенное государство», — возмущается журналистка Der Tagesspiegel.
В течение последних нескольких месяцев, продолжает фон Зальцен, «европейцы закрывали глаза» на то, как Россия «останавливала и контролировала» торговые суда, которые направлялись в украинские порты на побережье Азовского моря.
В ночь на понедельник Европейский союз всё же призвал Российскую Федерацию разблокировать Керченский пролив, но при этом настоятельно попросил быть «максимально сдержанными» одновременно и Москву, и Киев, уточняет автор статьи.
«Однако тот, кто во время войны относится к напавшему почти так же, как и к атакованным, тем самым встаёт на сторону агрессора, и назвать его в таком случае нейтральным посредником никак нельзя», — констатирует журналистка немецкой газеты.
По мнению фон Зальцен, настало время «указать Кремлю границы дозволенного» и чётко дать понять Москве, что дальнейшие «нападения и морские блокады» не останутся для Российской Федерации без последствий.
«Путин должен знать, что за дальнейшее обострение ситуации на Украине ему и его соратникам придётся заплатить высокую цену», — подчёркивает журналистка Der Tagespiegel.
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