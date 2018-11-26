CNN: инцидент в Керченском проливе произошёл в неудобный для Европы и США момент

Действия России в Керченском проливе, которые уже осудили НАТО и Госдеп США, вписываются в политику Москвы по эскалации напряжённости на Украине, полагает военный аналитик CNN и генерал-полковник армии США в отставке Марк Хертлинг. Между тем, по мысли эксперта, кризис в проливе случился в крайне неудобный момент для Запада — ведь Европа сейчас отвлеклась на внутренние проблемы, а США при президенте Трампе и вовсе забыли про Украину.

Военный аналитик CNN, генерал-полковник армии США в отставке Марк Хертлинг прокомментировал конфронтацию на Украине. Вот, что он заявил о целях Кремля в Керченском проливе.

МАРК ХЕРТЛИНГ, военный аналитик CNN: Те из нас, кто наблюдает за Европой и, в частности, за Украиной и за тем кризисом, который там разворачивается уже три года после вторжения России в Донбасс и захвата ею Крыма, видят эскалацию напряжённости уже последние год-полтора. В Донбассе продолжаются нападения в нарушение Минских соглашений, о чём сообщает ОБСЕ.

Таким образом, нынешняя ситуация — это логичное продолжение угроз Москвы и путинской России. Она пытается закрыть для украинских кораблей доступ к их ключевым портам в Азовском море.

Россия хочет повлиять на способность Украины вести нормальную торговлю и совершать поставки между западной и восточной частями страны. Им теперь приходится проходить через Керченский пролив, где недавно был построен мост, соединяющий Крым с Россией, и русские теперь предпринимают шаги, которые оказывают на это негативное влияние.

Русские станут утверждать, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды. Это ещё предстоит определить: маршруты кораблей отслеживаются, и можно будет увидеть, что же там произошло.

Как бы то ни было, попытки помешать Украине вести торговлю неприемлемы. При этом, совершаются эти попытки в очень неприятный со стратегической точки зрения момент, который, безусловно, очень выгоден Путину: Европа сейчас пребывает, так сказать, в хаосе — в Великобритании идёт брексит, а на улицах Франции сейчас беспорядки.

А кроме того, в США раньше обычно был лидер, который помогал независимому государству Украина — и, как вы чуть раньше сами сообщали касательно ситуации внутри Штатов, особого внимания событиям, происходящим с независимым государством Украина, там сейчас, похоже, не уделяют.

По мере наблюдения за нападениями России в Донбассе, регионе на востоке Украины, мы могли констатировать, что они нарастали по интенсивности — было от 18 до 25 нарушений Минских соглашений в день. В регионе гибли и гибнут тысячи украинских военнослужащих и гражданских лиц. И этого не заметил почти никто, за исключением людей, которые наблюдают за ситуацией в регионе, а также НАТО, которое, конечно же, обратило на это внимание.

НАТО сегодня осудило действия России. К счастью, сегодня их также осудил и официальный представитель Госдепа. Так что, как мне кажется, здесь просматривается потенциал для осуждения.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2018 года.