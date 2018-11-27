ZDF: попытка подправить свой рейтинг за счёт России выйдет Порошенко боком

Президент Украины Пётр Порошенко вряд ли сможет воспользоваться военным положением во внутриполитических целях, заявила в интервью ZDF руководитель отдела Восточной Европы и Евразии Фонда науки и политики в Берлине Сабине Фишер. Она не исключает, что этот план может выйти ему боком. Россия же никак не заинтересована в обострении ситуации, подчёркивает эксперт.

Кому сейчас выгодно это обострение (в Керченском проливе. — ИноТВ)? Давайте для начала присмотримся к украинской стороне. У президента Украины скоро выборы. И его рейтинги очень низкие.

САБИНЕ ФИШЕР, руководитель отдела Восточной Европы и Евразии Фонда науки и политики в Берлине: Да у Порошенко сейчас очень низкие рейтинги. И исход выборов в конце марта следующего года действительно трудно предугадать. Сейчас вряд ли можно делать какие-то прогнозы. И, конечно же, на Украине есть наблюдатели и политические игроки, которые предполагают, что эта ситуация, этот новый конфликт, новое обострение отношений с Россией может быть ему выгодно.

Во-первых, потому что это может усилить его поддержку среди населения. Во-вторых, военное положение, за введение которого проголосовала Верховная рада…

Парламент.

САБИНЕ ФИШЕР: Да, парламент. Извините. Это военное положение предоставляет ему (Порошенко. — ИноТВ) определённые внутриполитические инструменты. Но, с моей точки зрения, это вполне может выйти ему боком. Я не уверена, что Порошенко сможет воспользоваться обострением военной конфронтации с Россией во внутриполитических целях.

Что же касается России, то, если вы спросите моё мнение, я отмечу, что в последнее время мысли о военном обострении в Донбассе или Азовском море в Москве воспринималась как что-то абсолютно нереальное. Я считаю, что Россия не заинтересована в обострении ситуации.

Но проблема в том, что обе стороны оказались из-за этого конфликта в спирали. И они ни в коем случае не хотят потерять лицо. Ни Порошенко, на которого в стране оказывается большое внутриполитическое давление, ни Россия. Я считаю, нельзя исключать, что мы имеем дело с инцидентом на региональном уровне, из-за которого обе стороны вынуждены идти на обострение ситуации, потому что не хотят потерять лицо.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года