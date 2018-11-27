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CNN: Совбез ООН не смог разрешить конфликт в Керченском проливе

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Нью-Йорке состоялось чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался конфликт между Россией и Украиной вокруг украинских кораблей, которые нарушили российскую границу в Керченском проливе. Как отмечает корреспондент CNN, западные союзники Украины осудили Россию и призвали к снижению напряжённости.

Две страны ведут давний тлеющий конфликт вокруг той аннексии (Крыма. — прим. ИноТВ) и войны против пророссийских сепаратистов в Восточной Украине. Мэтью Чанс в Москве следит за развитием событий.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Конфронтация у берегов Крыма угрожает новым крупным конфликтом с Россией. Украина и её западные союзники её осудили. НАТО и Европейский союз выразили свою озабоченность и призвали к снижению напряжённости.

В Нью-Йорке прошло чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация. Но там не смогли прийти к согласию по поводу дальнейших действий.

Тем временем правительство Украины энергично проводит в жизнь планы по введению военного положения. Это исключительный шаг, из-за которого могут быть урезаны гражданские свободы, а службы безопасности могут получить дополнительные полномочия.

Напряжённость в регионе нарастает уже несколько месяцев. Россия контролирует узкий Керченский пролив и инспектирует проплывающие корабли. Украина обвиняет Россию в том, что она пытается причинить ущерб её экономике, препятствуя доступу в её порты в регионе.

Пока неясно, как ситуация будет развиваться. Но на данный момент всё внимание сосредоточено на состоянии украинских кораблей, которые на выходных обстреляли, захватили и задержали российские власти. Президент Порошенко потребовал, чтобы их немедленно отпустили. Но Россия открыла уголовное дело, вменяя им нарушение государственной границы. Ожидается, что они предстанут перед судом. Возможно, это произойдёт уже на этой неделе.

Мэтью Чанс, CNN, Москва.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2018 года.

 

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источник
CNN США Северная Америка
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