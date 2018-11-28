Французский эксперт: керченский инцидент дал Порошенко повод напомнить о «крымском вопросе»

Несмотря на то, что Россия воспринимается рядом стран как безусловный «агрессор» в инциденте с украинскими судами в Керченском проливе, украинская сторона заинтересована в подобного рода событиях намного больше, убеждён специалист по российской внешней политике Арно Дюбьен. Как объяснил эксперт в интервью France 24, для Киева происшествие стало поводом напомнить Западу о крымском вопросе и воззвать к националистическим чувствам избирателей перед выборами.

Инцидент в Керченском проливе стал первым прямым противостоянием между Mосквой и Киевом с момента присоединения Крыма к России в 2014 году и начала вооружённого конфликта на востоке Украины, пишет France 24. И «неудивительно», что ответственность за происшествие многие возлагают на Россию, отмечает издание.

Однако, по мнению специалиста в области российской внешней политики Арно Дюбьена, «У России сегодня нет интереса в обострении напряжённости в отношениях с Украиной», которое могло бы повлечь за собой введение новых санкций против Москвы. Как напоминает научный сотрудник Института международных и стратегических исследований, Австрия как государство-председатель Европейского Союза уже заявила о том, что не исключает введения новых ограничительных мер в отношении России: в теории, согласно двустороннему соглашению 2003 года, у неё нет права мешать проходу украинских судов в Азовском море.

«По очевидным причинам» украинские власти не признают факта захода в территориальные воды России, поскольку для Киева это было бы равноценно признанию Крыма российским, отмечает эксперт. И с этой точки зрения, Россия предстаёт «агрессором» в глазах ряда стран, включая США. Несёт ли Москва в самом деле ответственность за инцидент? «И да, и нет», — полагает Дюбьен. С одной стороны, она могла бы позволить украинским кораблям пройти через пролив. «Но так ли уж малозначителен выбор траектории для прохождения судов украинской стороной? Определённо нет», — уверен специалист.

По убеждению эксперта, украинцы, напротив, «заинтересованы в подобном инциденте». В первую очередь, он позволяет вновь привлечь внимание Запада к крымскому вопросу. «Даже если Запад никогда не признает принадлежность Крыма к России, нельзя не признать, что этот вопрос в дипломатическом плане закрыт», — поясняет собеседник телеканала. Кроме того, случай в Азовском море стал для Киева «способом снова мобилизовать украинский электорат в период, когда страна вступает в предвыборную кампанию». «Уходящий президент Пётр Порошенко, дела которого, согласно опросам, обстоят неважно, но который, однако, имеет твёрдое намерение переизбраться на следующий срок, взывает к националистическим чувствам своих избирателей, давая им понять, что он не приемлет потери Крыма», — утверждает Дюбьен.

В любом случае, в краткосрочной перспективе происшествие не оставляет места для оптимизма по поводу двусторонних отношений в целом и по вопросу Донбасса, в частности, полагает эксперт. По его прогнозу, до конца «электорального цикла» на Украине в 2019 году следует ожидать новых «потрясений». Помимо этого, как напоминает собеседник France 24, в конце 2019 года Россию и Украину ожидает ещё одно событие, которое может обострить отношения двух стран: речь идёт об истечении срока договора на поставку российского газа в ЕС с транзитом через Украину. Как предполагает Дюбьен, украинцы потребуют повышения цен на транзит, а русские в свою очередь захотят снизить объёмы поставок ввиду скорого запуска газопровода «Северный поток — 2». Учитывая, что в прошлом между Москвой и Киевом было уже две «газовые войны», это может стать серьёзной проблемой, подчёркивает специалист.