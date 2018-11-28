Welt: если НАТО и поддержит Украину — то только тёплыми словами

Россия не начнёт против Украины широкомасштабное военное наступление, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. В то же время, Киеву не стоит ждать серьёзной помощи от НАТО — по мнению журналиста, альянс поддержит Украину разве что тёплыми словами и выступит за антироссийские санкции — но только в том случае, если Москва решится на большое военное наступление.

Поговорим о текущей ситуации с Кристофом Ваннером, который находится возле Кремля в Москве. Кристоф, возможно, стоит задать простой вопрос: насколько, по твоему мнению, на самом деле вероятна война?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Татьяна, я думаю, что до крупномасштабного наступления российской армии на Украине дело не дойдёт — уже хотя бы потому, что цена, которую Путину пришлось бы за это заплатить, слишком высока. Если Россия вторгнется на Украину, это приведёт к тому, что Запад запустит лавину санкций, которая, вероятно, поставит Россию на колени. А Владимир Путин, на мой взгляд, — я ещё раз подчёркиваю, что это моё личное мнение — не станет так рисковать. Конечно, не стоит забывать о том, что де-факто на Украине с 2014 года идёт война между Россией и Украиной. Однако в данный момент эта война территориально ограничена востоком страны.

В этой проблемной ситуации в целом — какой поддержки можно ожидать от НАТО или какой реакции в принципе?

КРИСТОФ ВАННЕР: Татьяна, я полагаю, что от НАТО Украина может ожидать очень немногого, за исключением, разве что, тёплых слов. Потому что никто в НАТО не станет, таково моё мнение, рисковать из-за Украины военным столкновением с Россией. Что произойдёт и о чём я уже говорил, отвечая на первый вопрос, — НАТО, разумеется, тоже поддержит санкции в отношении России в том случае, если Россия всё-таки примет решение начать широкомасштабное наступление.

Кристоф, большое спасибо за эту оценку и информацию из Москвы.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2018 года.