GT: в центре противостояния между Россией и Западом больше всех теряет Украина

Киев оказался в самом центре стратегического противостояния между Россией и Западом. Продолжая давать отпор Москве, Украина вверяет себя в руки союзников в лице Европы и США, которые, тем не менее, далеко не всегда готовы оказывать ей безоговорочную поддержку. По мнению Global Times, последние события в Керченском проливе могут лишь усложнить и без того запутанный геополитический узел.

В воскресенье 25 ноября в Керченском проливе вспыхнул новый конфликт между Москвой и Киевом. Россия захватила три украинских военных корабля, которые незаконно зашли в её территориальные воды. Киев возмутился и сообщил, что в ходе захвата несколько военнослужащих были ранены. Президент Пётр Порошенко выступил за введение военного положения в стране, и это, по мнению Global Times, хотя и не говорит о возможной военной конфронтации, неминуемо ведёт к дальнейшему обострению напряжённости в регионе.

Россия и Украина — соседние страны с особой историей, поэтому их отношениям на роду написано быть сложными и запутанными. И здесь Керченский пролив, разделяющий Чёрное и Азовское моря, становится, пожалуй, наиболее чувствительной темой для обеих сторон, взгляды которых на свои территории очень сильно расходятся. Но если Москва и Киев не могут полюбовно урегулировать свои территориальные вопросы между собой, вряд ли кто-то другой им сумеет в этом помочь, подчёркивает китайское издание.

Как отмечает газета, быстрее всех в мировом сообществе на произошедшее отреагировали НАТО и Евросоюз. Они долгое время поддерживают Украину, поскольку это помогает им в реализации большой стратегической цели по сдерживанию России. «А уж кто действительно прав или виноват в конфликте между Москвой и Киевом, не так важно».

Ещё со времён крымского кризиса отношения между Россией и Украиной зашли в тупик. Противостоя Москве, Киев завоевал симпатии Запада, но на деле это несильно сказалось на его интересах. Сегодня Украина мало того что испытывает давление со стороны России, но ещё и борется с внутриполитическим хаосом и нестабильностью.

Впрочем, Москве тоже есть что терять, напоминает Global Times. Изначально Запад ввёл антироссийские санкции как раз после украинского кризиса. Конфликт с Киевом, по словам издания, и так поставил под угрозу изначальную стратегию России, и обострение ситуации в Керченском проливе может свести на нет плоды попыток Кремля наладить отношения с западными странами.

Тем не менее больше всех от нового конфликта пострадает сама Украина. Из-за того, что по ней проходит «стратегический рубеж антироссийского движения Европы», эта страна так и будет ещё долго оставаться нестабильным государством, всегда в проигрышной позиции в конфликте с Москвой. Как утверждает китайская газета, поддержка Запада всегда будет ограниченной, а, учитывая внутренний хаос на Украине и активные возражения России, Киев в ближайшее время явно не примут ни в ЕС, ни в НАТО. Пока Украина не готова принять западный путь, подобно тому как это сделали, например, Балтийские страны.

Сегодня Украина оказалась в центре противостояния между Россией и Западом. При этом далеко не факт, что последний готов полностью и безоговорочно поддерживать Киев. Вероятно, наиболее выгодным для Украины было бы поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Западом, рассуждает Global Times.