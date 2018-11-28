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Обозреватель: Жириновский пригрозил разгромить украинскую армию за полчаса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российская армия сможет разбить украинскую за 27 минут. Как передаёт «Обозреватель», ранее российский политик заявлял, что для этого России хватит и пяти минут.
Обозреватель: Жириновский пригрозил разгромить украинскую армию за полчаса
Reuters

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился громкими угрозами о том, что армия Украины будет разбита войсками России за 27 минут. Как передаёт «Обозреватель», примечательно, что  в начале сентября он заявлял, что для этого России хватит и пяти минут. 

 «Гитлер сделал дивизию «Галичина». Сколько она воевала, когда столкнулась с советской армией? 27 минут. Всё! А Аваков и другие министры на вопрос Порошенко: «Когда война закончится?» говорят : «Три дня». Какие три дня? 27 минут — и ничего не останется от этой украинской армии», — заявил Жириновский.
 
Как напоминает издание, ранее Жириновский заявил, что объявление Украиной военного положения приблизит окончательную победу России и её триумфальное вхождение в Киев. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с тем, что Украина таким шагом открыто пригрозила России войной. 
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источник
Обозреватель Украина Европа
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армия Владимир Жириновский Россия Украина
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